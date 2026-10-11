Kim Taehyung y su noble gesto al regalar su gorra de alpaca a una fan durante su último concierto de BTS en Perú. (Foto. Captura de video de TikTok / milipili.qa)
Kim Taehyung y su noble gesto al regalar su gorra de alpaca a una fan durante su último concierto de BTS en Perú. (Foto. Captura de video de TikTok / milipili.qa)
Por

BTS cerró su paso por Perú con una última presentación cargada de emociones y momentos especiales para sus seguidores. Sin embargo, uno de los gestos que ha llamado la atención de ARMY fue protagonizado por Kim Taehyung, más conocido como V, quien sorprendió a una fan al acercarse para regalarle la gorra de alpaca que usó durante el concierto.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: