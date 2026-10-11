BTS cerró su paso por Perú con una última presentación cargada de emociones y momentos especiales para sus seguidores. Sin embargo, uno de los gestos que ha llamado la atención de ARMY fue protagonizado por Kim Taehyung, más conocido como V, quien sorprendió a una fan al acercarse para regalarle la gorra de alpaca que usó durante el concierto.

El momento quedó registrado en un video que fue compartido en redes sociales. En las imágenes difundidas se muestra cuando V se acerca a una fan y le coloca el gorro de alpaca que él usó durante el último espectáculo de BTS en Lima.

La reacción que puede generar un gesto de este tipo refleja el vínculo que los artistas surcoreanos mantienen con ARMY, nombre con el que se conoce al fandom de BTS. Para muchos seguidores, los pequeños momentos de interacción durante un concierto pueden convertirse en recuerdos para toda su vida.

taehyung went down the barricade just to give the peruvian alpaca plush chullo hat to a lucky fan. he is the most precious human being 😭🫶 https://t.co/wWwHDe5KRf — elle୨ৎ (@staeverryyy) October 11, 2026

Días antes de su llegada a la Lima, Kim Taehyung ha demostrado tener una fuerte conexión con ARMY de Perú. A través de la plataforma de Weverse, el artista surcoreano ha interactuado con algunas fans, respondiendo preguntas sobre el país de una manera muy divertida.

Asimismo, desde el primer concierto de BTS en Perú, el artista ha demostrado sentir un cariño especial y se dirigió a miles de los fans con palabras en español. Esos momentos quedarán para siempre en cada recuerdo de ARMY que tuvo la oportunidad de disfrutar de los conciertos de la agrupación.

La última noche tuvo un significado especial para V, quien expresó su emoción por el cariño recibido en Perú. El cantante manifestó su deseo de regresar al país en el futuro, mientras otros integrantes también compartieron palabras de agradecimiento con los miles de seguidores que se dieron cita al Estadio San Marcos.

“Arriba Perú”, “Perú es clave” y “Los amo, ARMY”, son parte de los nuevos mensajes que V de BTS regaló a sus fans durante su segundo concierto en Perú. ( Foto: Captura de video X / @pjmIesviu)

Con sus presentaciones del 7, 9 y 10 de octubre, BTS culminó su primera visita al Perú como parte de su gira mundial “Arirang”. Ahora, la agrupación surcoreana continuará con su recorrido por Chile, donde espera repetir el éxito obtenido anteriormente en otros países de Latinoamérica.