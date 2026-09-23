La boy band surcoreana BTS durante su presentación en el KIIS FM's iHeartRadio Jingle Ball en el Forum Los Ángeles, 2019 | Foto: AFP
La boy band surcoreana BTS durante su presentación en el KIIS FM's iHeartRadio Jingle Ball en el Forum Los Ángeles, 2019 | Foto: AFP
/ FREDERIC J. BROWN
Por Redacción EC

Diversas ciudades de América del Sur vienen coordinando medidas de logística, seguridad y difusión cultural para recibir los conciertos del grupo surcoreano BTS como paarte de su gira mundial ‘Arirang’, informó BigHit Music.

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