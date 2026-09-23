Diversas ciudades de América del Sur vienen coordinando medidas de logística, seguridad y difusión cultural para recibir los conciertos del grupo surcoreano BTS como paarte de su gira mundial ‘Arirang’, informó BigHit Music.

La etapa sudamericana del tour comenzará el próximo 2 de octubre en Bogotá, capital de Colombia, donde el portal oficial de turismo Visit Bogotá destacó las presentaciones de la banda como sus principales eventos culturales, calificando al septeto como “uno de los grupos representativos del pop global del siglo XXI”.

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En Argentina, la ciudad de La Plata y el Gobierno provincial de Buenos Aires elaboran planes de operación para los espectáculos programados para el 21, 23 y 24 de octubre, fechas en las que se proyecta una asistencia superior a las 150.000 personas según estimaciones municipales, sumado a que el concejo municipal de dicha localidad designó en julio a los integrantes de la agrupación como “huésped de honor”.

Por su parte, en Lima se organizaron actividades previas centradas en competencias de baile y proyecciones de videos de la banda, mientras que el portal de promoción turística Chile Travel catalogó las fechas programadas en Santiago como hitos de relevancia cultural y turística para el país.

Tras iniciar su recorrido en Bogotá, el grupo de K-pop continuará sus presentaciones en Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo para completar su paso por la región.

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