A pocos días de la llegada de BTS al Perú, el ARMY prepara diferentes sorpresas para recibir a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Entre ellas destaca una dinámica que busca hacer retumbar el Estadio San Marcos con una frase que miles de seguidores deberán gritar a una sola voz: “BTS es clave y Perú lo sabe”.

La iniciativa forma parte de los fans actions coordinados por ARMY Perú, BTS Perú y otras fanbases nacionales para las tres fechas de la gira “Arirang” en Lima. El objetivo es que los asistentes aprendan previamente la frase y esperen la señal correspondiente para decirla juntos, convirtiéndola en un mensaje colectivo dirigido a los siete integrantes.

¿En qué momento ocurrirá?

ARMY ha establecido que esta frase se escuchará cuando BTS se prepare para realizar el mensaje final, es decir, el segmento en el que los artistas se dirigen al público antes de despedirse. La dinámica llegará después de otra sorpresa como el ARMY Time.

Este segmento busca que, durante cada concierto, BTS sorprenda a sus fans con una canción que no formaba parte del setlist principal. Cabe resaltar que la selección de temas sorpresas suele variar por país. En Colombia, por ejemplo, se disfrutó “I’m Fine” y “So What”.

“BTS es clave y Perú lo sabe” se realizará durante las tres presentaciones y busca convertirse en uno de los recuerdos que el público peruano deje en la primera visita del septeto al país.

Como se sabe, BTS ofrecerá sus esperados conciertos en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026, como parte de su gira mundial “Arirang”. Las tres presentaciones tendrán como escenario el Estadio San Marcos y el inicio de los espectáculos está previsto para las 8 p.m.

BTS volvió a compartir escenario como grupo completo y convirtió el concierto en un reencuentro largamente esperado por ARMY, tras casi cuatro años de pausa. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP) / KIM HONG-JI

La llegada del grupo ha movilizado al ARMY peruano con diferentes proyectos para los shows, que incluyen banners, juegos de luces y acciones relacionadas con canciones como “HOOLIGAN”, “SWIM”, “IDOL” e “Into The Sun”.