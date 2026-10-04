La agrupación surcoreana ofrecerá tres conciertos en el estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre. Las entradas están totalmente agotadas. (Foto: AFP)
La agrupación surcoreana ofrecerá tres conciertos en el estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre. Las entradas están totalmente agotadas. (Foto: AFP)
/ VALERIE MACON
Por Redacción EC

A pocos días de la llegada de BTS al Perú, el ARMY prepara diferentes sorpresas para recibir a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Entre ellas destaca una dinámica que busca hacer retumbar el Estadio San Marcos con una frase que miles de seguidores deberán gritar a una sola voz: “BTS es clave y Perú lo sabe”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.