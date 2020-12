BTS sigue imparable. El grupo conformado por siete estrellas coreanas fue nombrada por la revista Time como el “Artista del Año 2020” por su exitoso tema “Dynamite”, su primera canción en inglés y uno sus últimos éxitos musicales.

El jueves pasado, la famosa banda de K-Pop brilló con su interpretación de “Dynamite” en el especial de “Persona del año” transmitido por NBC.

RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook dejaron de lado sus complejas coreografías y se presentaron en un set neutro, donde solo estuvieron sentados interpretando el contagioso tema.

El videoclip de su presentación publicado en el canal oficial de YouTube de Time, cuenta con casi un millón de reproducciones. En los comentarios sus seguidores, más conocidos como Army, han expresado su emoción y han felicitado a BTS por el nuevo logro.

La revista estadounidense anunció el reconocimiento para el septeto de K-pop el jueves, horas antes del especial que culminó con el nombramiento de la persona el año de Time.

Time reconoció la enorme presencia mundial de BTS en medio de la pandemia. El grupo ha recibido más de un premio por su éxito “Dynamite”. En noviembre, recibió su primera nominación al Grammy.

“Hay momentos en los que todavía me sorprendo por todas las cosas increíbles que están pasando”, dijo el integrante de BTS Suga a Time en una entrevista publicada con el anuncio. “Pero luego me pregunto, ¿quién va a hacer esto si no nosotros?”.

