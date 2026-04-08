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BTS llegará al Perú para ofrecer tres conciertos en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre. | Foto: BTS
BTS llegará al Perú para ofrecer tres conciertos en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre. | Foto: BTS
Por Redacción EC

El grupo surcoreano BTS lanzará un nuevo sencillo titulado “Come Over”, el cual será distribuido de manera exclusiva a través de la edición en vinilo de su reciente álbum, "Arirang".

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