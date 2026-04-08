El grupo surcoreano BTS lanzará un nuevo sencillo titulado “Come Over”, el cual será distribuido de manera exclusiva a través de la edición en vinilo de su reciente álbum, "Arirang".

Esta producción en formato LP integrará las 14 canciones originales del quinto álbum de estudio del grupo, sumando este tema inédito como un regalo dedicado especialmente a su base de seguidores, ARMY.

BTS está a punto de hacer historia en Lima. Con dos conciertos y una demanda que supera las expectativas, Ticketmaster revela el proceso de venta de entradas. ¿Sabías que se espera un ‘sold out’ en tiempo récord? Todos los detalles sobre precios y cómo obtener tu entrada están aquí.

“Arirang” es el álbum con el que BTS retoma los escenarios tras cuatro años de ausencia, pues prestaron servicio militar obligatorio en su país natal.

Según detalló la compañía, el proceso creativo de la canción tuvo un sello personal de los integrantes, pues Suga lideró la producción, mientras que RM y J-hope participaron activamente en la composición.

Tracklist de Arirang de BTS | Foto: BTS

El anuncio coincide con el inicio de la gira “BTS World Tour Arirang”, que arrancó este jueves en el Estadio Goyang, al noroeste de Seúl, mismo que contemplará 85 fechas en ciudades clave como Tokio, Los Ángeles, París y Múnich.

Como parte de su gira internacional, BTS llegará a Lima para ofrecer tres conciertos en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre.

Tras agotarse la preventa, la venta general de boletos se habilitará este viernes 10 de abril a las 10:00 a.m. en Ticketmaster. Los precios van desde S/ 483 en Tribuna Sur hasta S/ 851 en Campo.

Mapa de ubicaciones y precio de las entradas para el concierto de BTS en el estadio San Marcos, de Lima

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