BTS y EXO: ¿Existe rivalidad entre los populares grupos de K-Pop?

El Mundial de Rusia 2018, además de mostrar en competencia a las selecciones de fútbol más destacadas del planeta, vio un encuentro inesperado: BTS y EXO, los dos grupos K-Pop masculinos más populares de la actualidad, enfrentados de pronto en redes por elegir la música que resonaría en el estadio de la final de la Copa del Mundo.

FIFA llevó a cabo encuestas abiertas al público en todas sus redes sociales con artistas desde el reggaetón al rock, pero ninguna causó tanta revolución como las que involucraron a las estrellas K-Pop, incluso llegando a recolectar en Twitter más de 3 millones de votos.

Sin embargo, la pasión de los fanáticos de las bandas surcoreanas, que además generaron las dos tendencias principales a nivel global, no sería muy distinta a la vista entre seguidores del fútbol. Entonces, debates fueron reabiertos con respecto a esta supuesta "rivalidad".

Para los fans del K-Pop, comparaciones entre ambos grupos no son novedad, al igual que las antes vistas entre fans de muchos grupos, como Bigbang y Super Junior, Girls Generation y 2NE1, S.E.S y FIN.K.L., Bigbang y BTS, Super Junior y EXO, y así hacia el infinito.

Pero cabe mencionar que BTS y EXO no comparten más similitudes que diferencias, empezando por la extensión de sus carreras, número de miembros y conceptos, con una excepción antes notada por fans: el tema escolar de sus sencillos "Growl" y "Boy in Luv". Por otro lado, a pesar de compartir letras sobre amor, ambos serían sonoramente muy distintos, con el primero más R&B y el segundo más inclinado al rock.

Ambos conjuntos se encuentran ahora en grandes momentos de sus carreras. BTS agotó recientemente todas las fechas de su próxima gira "Love Yourself", y de encontrarse en el mismo tipo de promoción a gran escala, quizá no sería demasiado distinto con EXO, después de tener a más del millón de usuarios colapsando la web de ventas de entradas para sus próximos conciertos en Corea del Sur.

A continuación, realizaremos una comparativa sencilla de sus fichas:

EXO

(엑소)

"Provienen de 'exo-planet'", o 'planeta extrasolar'. Cada miembro tiene un poder especial. Concepto sci-fi.

Integrantes: 9 (3 ex integrantes)

Debut: abril de 2012

Fanáticos: EXO-L

Primer single y video: "What is Love"

Primer EP o 'mini-álbum': "Mama"

Primer álbum completo: "XOXO"

Primer triunfo en show K-Pop: "Wolf" en "Music Bank", 2013

Vocalistas principales: Baekhyun, D.O. y Chen

Bailarines principales: Kai, Sehun y Lay

Raperos principales: Chanyeol, Sehun y Kai

Visuales: Chanyeol, Sehun y Kai

Líder: Suho

Video más visto: "Monster"

BTS

(방탄소년단)

"Bangtan Sonyeondan", o 'chicos a prueba de balas' en coreano. Luego añadieron el nombre en inglés 'Beyond The Scene'. Concepto social.

Integrantes: 7

Debut: junio de 2013

Fanáticos: ARMY

Primer single y video: "No More Dream"

Primer EP o 'mini-álbum': "O!RUL8,2?"

Primer álbum completo: "Dark & Wild"

Primer triunfo en show K-Pop: "I Need U" en "The Show", 2015

Vocalistas principales: Jungkook y Jimin

Bailarines principales: J-Hope, Jimin y Jungkook

Raperos principales: RM, Suga y J-Hope

Visuales: Jin, V y Jungkook

Líder: RM

Video más visto: "DNA"

Los mismos integrantes de ambos grupos, sin embargo, no tienen en mente una rivalidad entre ellos. BTS reconoció anteriormente como sus 'rivales' a sí mismos, y revelaron que la sana competencia entre ellos los motiva a trabajar más para ser mejores.

Miembros de EXO, por su parte, se declararon orgullosos de los logros de colegas como BTS y Wanna One, y enfocados en trabajar para solidificar el camino antes abierto también por estrellas K-Pop como PSY, Super Junior, Girls Generation, TVXQ, SHINee y más.

También existen numerosos vínculos entre las dos bandas, como la curiosa anécdota de Jin, ahora integrante de BTS, convocado a los 15 años por un reclutador de SM Entertainment. El mayor del septeto admitió que no se presentó al llamado por pensar que se trataba de un engaño, aunque de unirse, habría podido debutar con EXO.

Como este, se cuentan varios otros, como las relaciones amicales entre Suga y Chanyeol, Baekhyun y V, Chanyeol y Jimin, Suho y V, etc. Mira aquí algunos especiales momentos entre los miembros de BTS y EXO.

