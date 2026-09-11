Como parte de su gira mundial 'Arirang', BTS ofrecerá tres conciertos en Lima, el 7, 9 y 10 de octubre | (Foto: EFE)
Como parte de su gira mundial 'Arirang', BTS ofrecerá tres conciertos en Lima, el 7, 9 y 10 de octubre | (Foto: EFE)
Por Redacción EC

A un mes de las presentaciones de BTS en Lima, se confirmó la instalación de una tienda temporal y espacio interactivo inspirado en el grupo surcoreano, cuya fecha de apertura y ubicación todavía no se revelan.

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