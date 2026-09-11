A un mes de las presentaciones de BTS en Lima, se confirmó la instalación de una tienda temporal y espacio interactivo inspirado en el grupo surcoreano, cuya fecha de apertura y ubicación todavía no se revelan.
Según informó la agencia Andina, esta experiencia llevará el nombre de “BTS Pop-Up: Arirang” y acompañará la gira del septeto por Sudamérica, con paradas confirmadas en Colombia, Chile y Argentina.
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La propuesta estará centrada en la estética del álbum “Arirang” y contará con iluminación temática, zonas para fotografías, productos coleccionables y mercadería oficial del tour internacional.
Respecto a la ubicación del local y los horarios de atención, los detalles logísticos se informarán progresivamente.
“Próximamente se dará a conocer la información oficial con detalles sobre ubicaciones, fechas exactas y recomendaciones para asistir a esta experiencia”, señalaron desde la producción.
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La apertura del recinto coincidirá con el tramo latinoamericano del grupo integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, con conciertos programados en Bogotá (2 y 3 de octubre), Lima (7, 9 y 10 de octubre), Santiago (14, 16 y 17 de octubre) y Buenos Aires (21, 23 y 24 de octubre).
Frente al avance de los preparativos, la organización recomendó a los seguidores permanecer atentos a los canales formales: “Invitamos a todos los fans a estar atentos a los próximos anuncios oficiales para no perderse ninguna novedad”.
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