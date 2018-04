BTS realizó su primer lanzamiento de 2018 con "Face Yourself", y la respuesta en redes a esto no ha dejado de aumentar. Con más de 943 mil tweets, #FaceYourselfOutNow logró primer lugar en tendencias de Twitter, superando ampliamente a las que le siguieron.

"Face Yourself", el tercer disco japonés de BTS, compila los más recientes éxitos del septeto surcoreano en el idioma de su país vecino mas cuatro tracks nuevos: "Intro: Ringwanderung", "Let Go", "Outro: Crack" y "Don't Leave Me", el cual puedes oír completo aquí:

El disco fue lanzado digitalmente a nivel mundial, hecho inusual para producciones de la restricta industria musical de Japón, y se encuentra ya disponible en diversas plataformas de streaming y descargas digitales como iTunes, Spotify y YouTube.

El nuevo lanzamiento sigue el concepto de la serie "Yourself", con el track introductorio siendo un house remix de las canciones de "Love Yourself: Her" y el 'outro' un instrumental estilo hip-hop vieja escuela.

Además de "Let Go", el otro full-track nuevo de BTS es "Don't Leave Me", del cual un fragmento se filtró a mediados de marzo y creó tal expectativa en redes que sorprendió al alcanzar #25 de Billboard Japan Hot 100 aún sin haber sido oficialmente publicada.