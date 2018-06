BTS Festa 2018: ¿Qué hay detrás de esta tendencia en Twitter?

BTS celebra su aniversario el 13 de junio, y el festejo del grupo junto a sus fans por la especial fecha, "2018 BTS Festa", ya dio inicio. La primera señal de su revuelo se dio con #WelcomeFirstTimeAtFesta, hashtag que se hizo tendencia mundial número 1 de Twitter.

"BTS Festa" son eventos de celebración tras cumplirse un año más de su debut en 2013. Alrededor del día central, el grupo K-Pop comparte con sus fans material inédito como versiones alternas de sus canciones, detrás de cámaras de grabaciones y prácticas de baile, fotos del recuerdo, transmisiones especiales, covers y otras rarezas.

La "Ceremonia de Apertura" de 2018 se dio con la versión 'Brit Rock' de "Spring Day", éxito del grupo de 2017. En sus "Festas" previas se revelaron tracks como "So 4 More", la precuela del tema debut de BTS "We Are Bulletproof, Pt. 2", y el conocido cover de Jungkook y Jimin de "We Don't Talk Anymore", además de coreografías de lados B como "Blanket Kick", "Baepsae" y el tema en japonés "I Like It, Pt. 2".

Los fans de BTS también pudieron ver divertidos extras como perfiles de los miembros escritos por sus compañeros, y programas especiales por radio, YouTube y V Live, en los que se revelaron joyas como el baile a dúo de Jungkook y Jimin con "Adult Ceremony" de Park Jiyoon, y el intercambio de actuaciones del desenfadado Suga y el dulce Jin.

Mira aquí algunos de los momentos más memorables y divertidos de los "BTS Festa" por el aniversario de las estrellas del K-Pop.

Intro a 'BTS FESTA' (2014)

BTS Kkul FM 06.13 - Radio teaser 'Hookgayo' (2014)

"Blanket Kick (Embarrassed), coreografía #2" (2015)

"War of Hormone (Real WAR ver.)" coreografía (2015)

"Eat Jin" especial, almuerzo con BTS (2016)



BTS Home Party, prácticas: Sub-unidad de baile "3J" (2017)

BTS Home Party, prácticas: Sub-unidad "SIN" (2017)

"I Like It, Pt. 2", práctica de baile (2017)

"Wings" en concierto, BTS focus (2017)

BTS HOME PARTY (2017)

Bonus: #2018BTSFESTA

"Golden Disk Awards 2018", práctica de baile