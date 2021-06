En conmemoración de su octavo aniversario, la banda BTS realizará el FESTA 2021 para festejarlo junto a sus fanáticos, denominados ARMY. Los artistas publicaron recientemente el cronograma de las actividades que se realizarán durante estos 11 días de celebración.

Durante estos días se revelará distinto contenido, pero los seguidores tendrán que esperar hasta el día del lanzamiento porque la banda coreana no ha revelado mucho al respecto. En cada fecha, los cantantes publicarán el contenido a través de sus redes sociales. La fecha central se llevará a cabo el próximo domingo 13 de junio.

Los seguidores de Jimin, Jungkook, V, Suga, Jungkook, J-Hope y RM se han denominado ARMY, que significa Adorable Representative M.C. for Youth y el término M.C. es usado para alguien que es un maestro del rap, por lo que usar ese término para BTS significa que sus fans son especiales para ellos.

El fandom más grande del K-pop festejará los ocho años de BTS junto a sus artistas en distintas actividades que se transmitirán por internet. Para ello, la banda coreana publicó un teaser previo al inicio de la celebración.

Cronograma de actividades

BTS celebrará su aniversario durante 11 días donde se llevarán a cabo actividades variadas para interactuar con sus fanáticos. Aquí te brindamos los detalles:

2 de junio: ceremonia de apertura

El pasado miércoles la banda coreana inauguró el BTS FESTA 2021 con la publicación de un álbum de fotografías, la cual constaba de 22 fotos de los siete integrantes Jimin, Jungkook, V, Suga, Jungkook, J-Hope y RM con tres trajes distintos.

3 de junio: Perfil 2021 de BTS

El último jueves, la banda coreana publicó un perfil de cada uno de los integrantes del grupo musical con algunas descripciones y nuevas fotografías que están disponible a través de la plataforma Weverse en este link.

4 de junio: 3 videos de coreografías

Cada año, BTS publica el video de sus coreografías, ya sea los ensayos para sus videoclips o para alguna presentación en premios. En el FESTA 2021, la banda coreana publicó el ensayo para la presentación de “N.O” en el concierto remoto MAP OF THE SOUL ON:E.

El segundo video que revelaron fue la coreografía de “Black Swan” para los Melon Music Awards 2020, mientras que el tercero fue su práctica para el video musical de “Dynamite”.





5 de junio: ¡Misión! BTS 4 videos

Debido a la diferente zona horario que tiene Corea con el Perú, la banda BTS ya ha publicado el video correspondiente al 5 de junio. En este se observa a los siete integrantes compitiendo en un juego de dibujo, así como la forma en la que realizaron la sesión de fotos para el FESTA 2021.

De las siguientes fechas aún no se tiene una versión oficial por parte de la banda de las actividades concretas que se llevarán a cabo, pero por los nombres revelados se tienen algunas pistas.

7 de junio: Bicicleta

Según los seguidores de la banda, se podría tratar de un nuevo sencillo que se lanzaría este lunes.

8 de junio: Colección de fotos BTS 2021

En esta fecha podrían revelarse nuevas fotografías de la sesión realizada para el FESTA 2021, aunque con diferente temática a las ya reveladas.

9 de junio: Perfil ARMY 2021

No se conoce sobre qué trataría esta actividad, pero los seguidores sospechan que podría tratarse de un perfil hecho por BTS sobre el ARMY.

10 de junio: Examen escolar FESTA 2021

Debido a la pandemia, BTS decidió mandar un mensaje de aliento en junio pasado a la clase del 2020 a través de un video. Sus fanáticos piensan que podría tratarse de un clip similar, pero dirigido a la clase 2021.

11 de junio: BTS Room Live

Por el nombre, se supone que la banda coreana realizará una transmisión en vivo para interactuar con su público.

12 de junio: Clip actuación “Let Us Shine Once Again”

Se trataría de una presentación de BTS para sus fans antes de la fecha central.

13 de junio: Tienda General ARMY (fecha central)

En la celebración central del esperado evento de BTS, que se realizará el domingo 13 de junio, BTS realizará una reunión virtual con sus fans para celebrar sus ocho años de carrera artística. Cabe resaltar que el domingo 6 de junio no habrá actividades.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Conversamos con Susan Downey y Jeff Lemire, productora y creador de “Sweet Tooth”, respectivamente; sobre los cambios que el cómic ha recibido ahora que se convierte en una serie de Netflix para toda la familia.