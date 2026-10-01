En medio de la expectativa por el inicio de la gira latinoamericana de BTS, imágenes de la prueba de sonido y los ensayos del septeto surcoreano en Bogotá se difundieron en redes sociales, a pocas horas de los conciertos que ofrecerán este 2 y 3 de octubre en el estadio Nemesio Camacho-El Campín.

Los videos muestran a los artistas durante sus preparativos para las presentaciones de este viernes y sábado en la capital colombiana.

Jin de BTS haciendo pruebas de sonido en el estadio Nemesio Camacho 'El Campin' para sus dos fechas en Bogotá pic.twitter.com/0LrTi41zCH — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) October 1, 2026

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Sin embargo, estos materiales generaron reacciones entre el ARMY colombiano, como se conoce a los seguidores del grupo, debido a que algunos fans pidieron respeto por la privacidad y tranquilidad de los artistas durante sus actividades.

Asimismo, también circularon imágenes de lo que sería el armado del escenario, generando decepción en varios fans, quienes consideran que la estructura no cumple con el nivel técnico de eventos pasados. Sin embargo, la organización todavía no revela cómo se verá.

BTS se toma el Campin de la mano de J-Hope y ensayan sus dos fechas en Bogotá y su gira por Latam pic.twitter.com/AlQtmkOiMB — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) October 1, 2026

Mientras continúan los preparativos, también se reportó la presencia de fans que llegaron a los exteriores del estadio Nemesio Camacho-El Campín con la intención de ingresar entre los primeros al recinto.

Las presentaciones marcarán el debut de BTS en Latinoamérica y reunirán a RM (Kim Nam-joon), Jin (Kim Seok-jin), SUGA (Min Yoon-gi), j-hope (Jung Ho-seok), Jimin (Park Ji-min), V (Kim Tae-hyung) y Jungkook (Jeon Jung-kook).

BTS fue reconocido como Huésped de Honor en Bogotá

En paralelo a la expectativa por sus conciertos, la ciudad de Bogotá reconoció a BTS como Huésped de Honor, distinción otorgada en reconocimiento a la trayectoria del grupo, así como a su impacto en la música y la cultura surcoreanas.

Luego de Colombia, BTS continuará su recorrido por la región y llegará a Lima, donde ofrecerá tres conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos, como parte de su gira internacional ‘Arirang’.

La gira representa el regreso del septeto a los escenarios tras la culminación del servicio militar obligatorio de sus integrantes en Corea del Sur.