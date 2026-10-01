El grupo se presentará el 2 y 3 de octubre en el Estadio El Campín de Bogotá | Foto: X (@Juanjo_guerrero) / Composición EC
El grupo se presentará el 2 y 3 de octubre en el Estadio El Campín de Bogotá | Foto: X (@Juanjo_guerrero) / Composición EC
Por Redacción EC

En medio de la expectativa por el inicio de la gira latinoamericana de BTS, imágenes de la prueba de sonido y los ensayos del septeto surcoreano en Bogotá se difundieron en redes sociales, a pocas horas de los conciertos que ofrecerán este 2 y 3 de octubre en el estadio Nemesio Camacho-El Campín.

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