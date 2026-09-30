A pocos días de sus presentaciones en Bogotá, BTS fue declarado Huésped de Honor, mediante un decreto firmado este miércoles por el alcalde Carlos Fernando Galán, en reconocimiento a la trayectoria del grupo y su impacto en la música y la cultura surcoreanas.

La agrupación surcoreana ofrecerá dos conciertos, el 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín, como parte de su gira mundial Arirang, que tendrá en la capital colombiana su primera parada en Latinoamérica.

La Alcaldía de Bogotá declaró a la banda surcoreana BTS como Huéspedes de Honor de Bogotá, esto mediante el Decreto 413 del 30 de septiembre de 2026, como homenaje a su trayectoria musical y artística. #VocesySonidos pic.twitter.com/1LDqcykXDE — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 1, 2026

Según el decreto, la distinción se concede a visitantes ilustres cuya labor haya contribuido al bienestar ciudadano o al progreso de los pueblos, en ámbitos como el arte, el deporte, la educación, la ciencia o el servicio público.

En el caso de BTS, la Alcaldía destacó su trayectoria desde su creación en 2013 y su contribución a la proyección internacional de la música y la cultura de Corea del Sur, además de su influencia entre el público joven.

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Bogotá busca reforzar su presencia internacional

En ese sentido, el municipio sostuvo que la llegada de BTS también representa una oportunidad para impulsar la imagen de Bogotá como escenario de eventos internacionales y destino para las industrias culturales y creativas.

El decreto hace referencia, además, a los vínculos diplomáticos entre Colombia y Corea del Sur, establecidos en 1962, y al intercambio cultural entre ambos países.

Como parte de las actividades previas a los conciertos, algunos edificios representativos de Bogotá serán iluminados con tonos morados, entre ellos la torre Colpatria, uno de los puntos más visibles del centro de la capital.

*Con información de EFE