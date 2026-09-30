La resolución municipal señala que el paso del grupo musical fortalecerá la imagen de Bogotá | Foto: EFE
La resolución municipal señala que el paso del grupo musical fortalecerá la imagen de Bogotá | Foto: EFE
Por Redacción EC

A pocos días de sus presentaciones en Bogotá, BTS fue declarado Huésped de Honor, mediante un decreto firmado este miércoles por el alcalde Carlos Fernando Galán, en reconocimiento a la trayectoria del grupo y su impacto en la música y la cultura surcoreanas.

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