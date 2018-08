BTS lanzó "IDOL": este es el significado en español de la letra del grupo K-Pop

BTS estrenó "IDOL", su nuevo video en YouTube, junto a "Love Yourself: Answer", el esperado álbum 'repackage' del grupo K-Pop, y el internet no se quedó impasible. A apenas 9 horas de su lanzamiento, el clip ya supera las 27 millones de reproducciones.

"IDOL", el nuevo sencillo de BTS, es una firme oda a una autoestima renovada, en forma de una colorida y alegre respuesta a todos los comentarios adversos que han llegado a recibir. Luego de varios introspectivos temas a lo largo de su carrera, se vuelve pertinente esta reafirmación: "No puedes hacer que deje de amarme a mí mismo".

Además de estridente en imagen y color a ratos, el clip expresa visualmente aquella euforia e identidad propia, a veces contrastante pero honesta, que no se permite sacar a muchos. BTS se divierte con personajes y gestos adorables, como RM con filtros 'tiernos' y actitud descarada, todos parte de él, pues como dice la letra más adelante, "hoy doy la bienvenida a otro yo, después de todo, todos ellos soy yo".

También están los varios guiños a la cultura tradicional coreana con añadidos modernos, como sus trajes inspirados en los de la élite de la dinastía Joseon, y sonidos y elementos del 'pansori', forma de teatro musical de las antiguas clases bajas, donde en medio de una historia cantada, un tamborilero sube el ánimo exclamando 'eolsu' ("así es").

Como referencias más modernas están 'idol', nombre para los artistas pop en Asia, y el retorno de 'Anpanman', el héroe que regala pan dulce, protagonista del track homónimo de "Tear", el disco antecesor de "Love Yourself: Answer" de BTS. Mira aquí la letra completa traducida al español de "IDOL", lo más nuevo del fenómeno K-Pop.

"ÍDOLO" ("IDOL")

Puedes llamarme artista, puedes llamarme 'idol'

o cualquier otra cosa que se te ocurra. No me importa,

¡estoy orgulloso de ello! Soy libre.

No más ironía, porque siempre fui yo mismo.

Apunta con tus dedos, no me podría importar menos,

no importa cuál sea tu razón de culparme,

yo sé lo que soy, yo sé lo que quiero.

Nunca voy a cambiar, nunca voy a intercambiar

(intercambiar por nada).

¿Qué andas balbuceando?

Yo hago lo que hago, así que ocúpate de tus asuntos.

No puedes parar mi amor por mi mismo.

¡'Eolsu', es genial!

No puedes parar que me ame a mi mismo,

¡hurra, es tan genial!

No puedes parar que me ame a mi mismo,

oh-oh uh-oh, oh-oh uh-oh-uh-oh

'dum dududum dum dududum, eolsu'.

Encáralo, así como John Woo,

top estrella con esos reflectores,

a veces se convierte en un superhéroe,

da la vuelta a tu 'Anpanman',

24 horas no es demasiado,

la confusión, para mí es un lujo

yo hago lo mío, me amo a mí mismo.

¡Me amo a mí mismo!

Amo a mis fans, amo mi baile y mi ¿qué?

Hay decenas y centenas de mí mismo en mí,

hoy doy la bienvenida a otro yo,

después de todo, todos ellos soy yo,

solo voy y lo hago en vez de sentarme a pensarlo,

¡hombre en marcha, hombre en marcha, hombre en marcha!

¿De qué sigues balbuceando?

Yo hago lo que hago, así que ocúpate de tus asuntos,

No puedes parar que me ame a mi mismo.

¡'Eolsu', es genial!

no puedes parar que me ame a mi mismo,

¡hurra, es tan genial!

no puedes parar que me ame a mi mismo,

oh-oh uh-oh, oh-oh uh-oh-uh-oh

'dum dududum dum dududum, eolsu'.

Estoy tan bien a donde quiera que vaya,

a veces hallo el camino mas largo para andar,

está bien, estoy enamorado de mí-mí mismo

está bien, estoy feliz en este momento.

¡'Eolsu', es genial!

no puedes parar que me ame a mí mismo,

¡hurra, es tan genial!

no puedes parar que me ame a mí mismo,

oh-oh uh-oh, oh-oh uh-oh-uh-oh

'dum dududum dum dududum, eolsu'.