La fiebre por BTS cada vez cobra más fuerza, y así lo demuestran sus victorias en cuanta competencia participan. Así lo probaron una vez más en los últimos iHeartRadio Music Awards, ceremonia en la que el grupo K-Pop y sus 'ARMY' triunfaron y se impusieron a figuras como Justin Bieber, Selena Gomez, Camila Cabello, sus compatriotas de EXO y más.

El grupo de grandes ambiciones y pocas posibilidades de triunfo comparados a proyectos de las mayores agencias de entretenimiento surcoreano (SM/JYP/YG Entertainment), consiguió tal destaque en una de las más competitivas industrias (e incluso sociedades) en el planeta, que gestaron niveles de devoción sin precedentes para exportaciones de su tierra.

Desde su primer triunfo, Mejor novato en los Melon Music Awards 2013, hasta los codiciados "Daesangs" o 'trofeos mayores' en las premiaciones surcoreanas, el trabajo de BTS se ha visto reconocido en numerosas ocasiones. En los clips a continuación, entre los rostros de sorpresa y alegría de los integrantes, además de la euforia de los fans, repasamos algunas de los más memorables victorias, hasta la fecha, en la carrera de 'Bangtan'.

Primera victoria: Mejor nuevo artista en Melon Music Awards 2013.

Primera victoria en shows de TV con "I Need U" en SBS MTV The Show.

Primera victoria de BTS en shows de K-Pop con "I Need You" en SBS MTV The Show. (Fuente: YouTube)