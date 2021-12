Millones de fans en todo el mundo siguen cada paso de BTS, una de las bandas con mayor éxito en lo que va del 2021. Y es que sus seguidores además de delirar y saber a la perfección cada uno de sus temas musicales, siempre están pendientes de cada una de las actividades que hace la agrupación K-pop como sus videos en redes sociales, transmisiones o presentaciones.

De esta manera, los integrantes de la Boy Band realizaron uno de sus conciertos más grandes por su retorno a los escenarios de manera presencial. A través de la cuenta oficial de iHeartRadio en Twitter, se confirmó la participación de Bangtan para uno de los eventos más importantes que se realiza en el mes de diciembre por la llegada de fin de año en Estados Unidos.

BTS EN JINGLE BALL TOUR 2021

El septeto coreano participa en el Jingle Ball Tour 2021, una serie de conciertos presenciales que ofrece iHearRadio. Sin duda, el grupo del momento tenía que estar presente en este evento de fin de año que se realiza en algunas ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, entre otras y se llevan a cabo desde el martes 30 de noviembre hasta el domingo 19 de diciembre.

Es preciso resaltar para toda la ARMY, que BTS no solo participa en la serie de conciertos que organiza iHeartRadio, sino que también son los encargados de inaugurar el evento, donde espera deleitar a todos sus seguidores con algunos temas como “Dynamite” y “Butter”, según indica la publicación en redes sociales de la mencionada radio por Internet propiedad de iHeartMedia.

CUÁNDO ES EL JINGLE BALL DE BTS

El grupo surcoreano de K-pop abrió el Jingle Ball Tour 2021 el 3 de diciembre en Los Ángeles, en Estados Unidos. Pese a que las entradas del concierto se agotaron rápidamente, la transmisión del festival navideño se realizó a través del sitio web oficial del canal estadounidense CWTV. Esta presentación se da luego de los conciertos Permission to dance on stage” que también ofrecieron en la misma ciudad.

¿QUÉ OTROS ARTISTAS SE PRESENTAN EN EL JINGLE BALL?

Diversos artistas internacionales se presentaron en el concierto navideño de Jingle Ball Tour 2021, entre ellos destacan los cantantes y grupos:

Dua Lipa

Ed Sheeran

Black Eyed Peas

Doja Cat

Lil Nas X

Tate McRae

The Kid LAROI

Dixie D’Amelio

Saweeti

Bazzi

BTS CANTA “BUTTER” EN JINGLE BALL 2021

Los integrantes de BTS no podían dejar de deleitar a sus fans cantando uno de sus éxitos #1. Y es que la Army estalló de emoción al escuchar entre el repertorio de la banda surcoreana de k-pop el tema musical “Butter”. Y aunque la banda de k-pop estaba algo cansado por la serie de conciertos previos que presentaron en Los Ángeles, eso no fue impedimento para que demuestren como siempre su talento.

LANZAN “BUTTER (HOLIDAY REMIX)”

Por si no lo sabías, aquí te contamos todos los detalles del lanzamiento. BTS lanzó de manera oficial el último sábado 3 de diciembre, el remix de “Butter” en su versión navideña. Aunque en el video no aparecen los integrantes de la Boy Band, solo es un día después de que viera la luz, ya cuenta en la plataforma de YouTube con más de 2,012,700 mil vistas y más de 489, 000 mil me gusta.

BTS PREVIO AL JINGLE BALL

Antes de la presentación de los integrantes de la Bangtan Sonyeondan, brindaron una entrevista exclusiva en el Mercedes-Benz Interview Lounge en iHeartRadio Jingle Ball que fue presentado por Capital One. En la conversación que sostuvieron revelaron algo que le encantará a toda la ARMY. Ellos adelantaron que podrían realizar un tour a nivel mundial para el 2022.