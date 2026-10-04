Cada vez falta menos para el esperado encuentro entre BTS y el ARMY peruano. Tras presentarse en Bogotá, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook continuarán su gira por Latinoamérica con tres conciertos en Lima, donde interpretarán canciones de distintas etapas de su carrera. En Colombia, las elegidas fueron: “I’m Fine” y “So What”.

La presentación realizada en el estadio El Campín permite tener una referencia del repertorio que podría escucharse en Perú. La gira “Arirang” cuenta con un setlist base de 23 canciones, aunque la agrupación suele introducir algunas sorpresas durante cada concierto.

El espectáculo comienza con “Hooligan”, seguido por “Aliens” y “Run BTS”. Luego aparecen “they don’t know ’bout us”, “Like Animals”, “FAKE LOVE”, “SWIM” y “Merry Go Round”, en un primer bloque que combina temas recientes con éxitos conocidos por el ARMY.

Bogotá tuvo la dicha de escuchar i’m fine en vivo por primera vez😭😭 https://t.co/Daznm49Sbl — angeles⁷ 🪭 ⊙⊝⊜ VIO A VER A BTS (@gguklden) October 3, 2026

La segunda parte incluye “2.0”, “NORMAL”, “Not Today”, “MIC Drop”, “FYA”, “Fire”, “Body to Body” e “IDOL”. Esta última canción marca uno de los momentos de mayor intensidad antes de ingresar al segmento final del espectáculo.

Para el encore, BTS tiene preparados otros de sus temas más populares. “Come Over”, “Butter” y “Dynamite” forman parte de este bloque, al que se suman canciones sorpresa que pueden cambiar dependiendo de la ciudad y la fecha.

Precisamente, durante su primera presentación en Bogotá, los surcoreanos sorprendieron interpretando “I’m Fine” y “So What”. Después de ese momento especial, el concierto continuó con “Please” y terminó con “Into the Sun”, acompañada de fuegos artificiales.

BTS se presentó el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl en su primer concierto en casi cuatro años, ante 260,000 fans en la ciudad y millones más que lo siguieron en vivo alrededor del mundo. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP) / KIM HONG-JI

Ahora la expectativa se traslada a Lima. BTS se presentará el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos como parte de su tour por la región. Debido a la dinámica de la gira, el repertorio principal podría mantenerse, pero las tres noches abren la posibilidad de que el ARMY peruano escuche diferentes canciones sorpresa.