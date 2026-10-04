“I’m Fine” y “So What” fueron las canciones sorpresa que interpretaron BTS en su primer concierto en Colombia. (Foto: EFE)
“I’m Fine” y “So What” fueron las canciones sorpresa que interpretaron BTS en su primer concierto en Colombia. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Cada vez falta menos para el esperado encuentro entre BTS y el ARMY peruano. Tras presentarse en Bogotá, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook continuarán su gira por Latinoamérica con tres conciertos en Lima, donde interpretarán canciones de distintas etapas de su carrera. En Colombia, las elegidas fueron: “I’m Fine” y “So What”.

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