BTS inicia su viaje a Sudamérica. (Foto: AFP)
BTS inicia su viaje a Sudamérica. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

BTS inició su viaje hacia Sudamérica para continuar con su gira “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’”, que llevará al grupo surcoreano por cinco países de Latinoamérica durante octubre. Jimin, J-Hope, Jin, V y Jungkook fueron vistos saliendo del Aeropuerto Internacional de Incheon, en Corea del Sur, rumbo a Estados Unidos antes de continuar su recorrido hacia Colombia.

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