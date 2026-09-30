BTS inició su viaje hacia Sudamérica para continuar con su gira “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’”, que llevará al grupo surcoreano por cinco países de Latinoamérica durante octubre. Jimin, J-Hope, Jin, V y Jungkook fueron vistos saliendo del Aeropuerto Internacional de Incheon, en Corea del Sur, rumbo a Estados Unidos antes de continuar su recorrido hacia Colombia.

Las imágenes de la salida fueron difundidas a través de publicaciones en redes sociales. RM y SUGA se incorporarían posteriormente al viaje luego de cumplir compromisos en Estados Unidos.

La primera parada de la etapa latinoamericana será Bogotá, Colombia, donde BTS ofrecerá dos conciertos, los días 2 y 3 de octubre, en el estadio El Campín.

Después, la agrupación llegará a Lima para tres presentaciones en el Estadio San Marcos, programadas para los días 7, 9 y 10 de octubre.

Fechas de BTS en Latinoamérica

Tras su paso por Perú, BTS continuará su recorrido por Santiago de Chile, donde ofrecerá conciertos los días 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional.

La siguiente parada será Argentina. La agrupación surcoreana se presentará en el Estadio Único de La Plata los días 21, 23 y 24 de octubre.

La etapa latinoamericana concluirá en São Paulo, Brasil, con espectáculos programados para los días 28, 30 y 31 de octubre en el Estádio do MorumBIS.

En total, BTS tiene programados 14 conciertos en cinco países de Latinoamérica. Lima es una de las ciudades incluidas en la gira que recibirá tres presentaciones.

Horarios y accesos para los conciertos en Lima

A pocos días de los conciertos en Lima, los organizadores difundieron información sobre los horarios, accesos y rutas de salida para los asistentes al Estadio San Marcos.

El registro para quienes cuentan con acceso al soundcheck estará habilitado hasta las 2 p.m. Las puertas para el público de campo abrirán a las 4 p.m., mientras que el ingreso a las tribunas comenzará a las 5 p.m. El inicio del espectáculo está previsto aproximadamente para las 8 p.m.

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Los ingresos estarán distribuidos de acuerdo con las zonas. Campo A utilizará la puerta 1, ubicada hacia la avenida Venezuela; Campo C ingresará por la puerta 3, con acceso por la avenida Universitaria; y Campo B utilizará la puerta 8, ubicada hacia la avenida Óscar R. Benavides.

Para los asistentes de las tribunas estarán habilitadas las puertas 5 y 6, con acceso por la avenida Amézaga.

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