En medio de los gritos del público, el cantante hizo una pausa para expresar en español unas palabras dedicadas a los seguidores locales | Foto: Captura de X (@hobiroppi)
En medio de los gritos del público, el cantante hizo una pausa para expresar en español unas palabras dedicadas a los seguidores locales | Foto: Captura de X (@hobiroppi)
Por Redacción EC

La agrupación surcoreana BTS ofreció este viernes su segundo concierto consecutivo en el Estadio San Marcos como parte de la gira mundial ‘Arirang’.

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