La agrupación surcoreana BTS ofreció este viernes su segundo concierto consecutivo en el Estadio San Marcos como parte de la gira mundial ‘Arirang’.

Uno de los momentos más emotivos de la noche lo protagonizó J-Hope, quien se dirigió directamente al público peruano para expresar su cariño:

“Aquí es el lugar donde les gusta más BTS en todo el mundo” , afirmó el artista desde el escenario, desatando una ovación masiva mientras el estadio se iluminaba por completo con el característico color morado del ARMY.

RED ON HIM https://t.co/Y49ADiwD3g — kei⭑ (@hobiroppi) October 10, 2026

Desde el inicio del espectáculo, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook conectaron de inmediato con los asistentes al interactuar en español.

Tras el saludo grupal, Jungkook animó a los asistentes a superar la energía de la noche anterior, mientras que el resto de los integrantes reiteró su entusiasmo por reencontrarse con el público peruano.

Traducción: Discurso final de #RM en el #BTS_WORLDTOUR_ARİRANG_LIMA D2 🇵🇪 🐨: Chullo chullo! 🐨: Perú por que están tan ardientes? (en español) 💜: AAAAAHHHHHH 🐨: estan locooos? (en español) 💜: SIIIIIIIIIIIII! 🐨: En verdad ustedes son los mejores 🐨: Yo voy a hablar sobre el texto que escribí ayer (en weverse) 🐨: El texto que escribí ayer, no es solamente sobre Perú, en Latinoamérica, fue algo que también pasó en Europa, en EEUU, en Asia también puede pasar y es algo que pasa seguido. 💜: Disculpa, disculpa, disculpa 🐨: Sé muy bien que muchos de ustedes evitan acercarse a nuestro hotel y que, incluso cuando nos ven por la calle, fingen no reconocernos para dejarnos tranquilos. 🐨: Soy plenamente consciente de ello y se los agradezco. 🐨: Sin embargo, volar drones o utilizar láseres no es, en realidad, un comportamiento correcto. En Europa, Taehyung habló sobre este tema, pero esta vez soy yo quien se los dice aquí. 🐨: ARMY, piénsenlo: ¿cuándo hemos dividido a las personas por su nacionalidad o por el continente al que pertenecen? ¿Cuándo hemos hecho distinciones entre las personas según su nacionalidad? 🐨: Bajo el nombre de ARMY y bajo el nombre de BTS, todos somos las mismas personas. 🐨: Espero que ignoremos a quienes dicen cosas absurdas y que sigamos manteniendo este amor como siempre. 🐨: Aunque diga esto, sé que quienes solo ven lo que quieren ver seguirán haciéndolo. Aun así, seguiré creyendo que hay muchísimas más ARMY maravillosas, increíbles y llenas de amor y muy muy guapas también. 🐨: MUCHAS GRACIAS, LOS AMO PERÚ!!!! (en español) 🐨: Esta es la ultima parte, esta vez llegamos aquí, espero que lo disfrutes hasta el final, espero que cantes con nosotros hasta el final. https://t.co/GJO5HeX1Ba — magnis 🥢🇵🇪 (@sweetkthland) October 10, 2026

Por otro lado, antes de iniciar el show, los fanáticos congregados en las tribunas y el campo corearon consignas pidiendo no acudir al hotel donde se hospeda la banda.

Esta iniciativa respondió a un mensaje previo de RM en la plataforma Weverse, donde solicitó evitar aglomeraciones en los alrededores de su hotel por seguridad, medida extendió a sus próximas paradas en Chile, Argentina y Brasil.

Mensaje de RM a sus fans | Foto: Captura de Weverse

El concierto centró su repertorio en su quinto álbum de estudio, ‘Arirang’, e incluyó interpretaciones de temas emblemáticos como ‘Run BTS’, ‘Not Today, ‘MIC Drop’ y más.

Para cerrar con broche de oro, la agrupación sorprendió a la audiencia con la inclusión inesperada de ‘Paldogangsan’ y ‘We are Bulletproof: The eternal’, sellando una noche histórica para sus seguidores en Perú.

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