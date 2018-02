J-Hope, rapero y bailarín del grupo surcoreano más famoso del momento, BTS, sorprendió este 18 de febrero a fanáticos del septeto al realizar una transmisión sorpresa en vivo desde el estudio de grabación de la banda, por el día de su cumpleaños número 24 en un clip titulado "Hang out with J-Hope" ("Pasa el rato con J-Hope").

Realizada a través de V Live, aplicación de contenidos especiales para fans del K-Pop, J-Hope dio algunas novedades respecto al anunciado mixtape en solitario que está próximo a lanzar, tal y como hicieran previamente sus compañeros raperos de BTS, RM y Suga, y despierta gran expectativa tras varias menciones hechas por sus compañeros.

"Estoy trabajando muy duro en él, creo que puedo decir (saldrá) pronto, trabajé mucho, podría decirse que pase todo el último año haciendo este mixtape", cuenta J-Hope. "Creo que les gustará, sé que mientras más digo cosas como esta, más estarán anticipándolo", comparte Jung Hoseok, nombre real del artista.

Hoseok cuenta que aun está por mezclar los tracks, descartó lanzar algún material sorpresa a la medianoche coreana del 18 y pidió a sus fans que vayan a descansar, no sin antes agradecer la tendencia global de Twitter dedicada a él: "#WhereHobiIsWhereHopeIs" ("Donde está Hobi, donde está la esperanza"), juego de palabras entre su apodo y una línea de "Sea", track oculto del disco de BTS "Love Yourself: Her".

En Instagram también se vieron contenidos curiosos sobre J-Hope de BTS, su hermana compartió imágenes de la celebración y de gigantografías del cumpleañero a la salida de un cine como proyecto hecho por fans. También el luchador y rapero estadounidense John Cena publicó por segunda vez una imagen de Jung Hoseok, y tiene a las fans curiosas, ¿es Cena fan de J-Hope? de cualquier forma, cada vez más se suman a la fiebre por las estrellas surcoreanas.