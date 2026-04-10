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Tras su paso por Goyang y Tokio, la gira seguirá en Europa, América y Oceanía, antes de aterrizar en Lima | Foto: Instagram
Tras su paso por Goyang y Tokio, la gira seguirá en Europa, América y Oceanía, antes de aterrizar en Lima | Foto: Instagram
Por Redacción EC

BTS, la popular agrupación de K-Pop, dio inicio a su esperada gira mundial “Arirang” el pasado jueves 9 de abril en Goyang, Corea del Sur. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook regresaron al escenario para reencontrarse con miles de seguidores tras cuatro años retirados por su servicio militar.

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