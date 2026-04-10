BTS, la popular agrupación de K-Pop, dio inicio a su esperada gira mundial “Arirang” el pasado jueves 9 de abril en Goyang, Corea del Sur. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook regresaron al escenario para reencontrarse con miles de seguidores tras cuatro años retirados por su servicio militar.

De ese modo, al finalizar su primera presentación, Jin compartió un emotivo mensaje en Weverse dirigido a su comunidad global de seguidores, conocida como ARMY, expresando alegría por esta nueva etapa.

"Estoy empapado hasta los huesos, pero lo más importante fue poder verlos a todos", declaró Jimin al cierre de su primer concierto en Goyang | Foto: X - Difusión (Captura)

“Me divertí muchísimo en el primer concierto de la gira Arirang. Me siento cómodo actuando en equipo y estando en el mismo espacio con ARMY. Así que me siento como en casa”, escribió el cantante de 33 años.

Además, el miembro de BTS expresó su entusiasmo por mantener la energía durante todo el tour, alentando a los asistentes a disfrutar con seguridad y recordándoles las siguientes fechas del fin de semana.

Durante la velada, los siete integrantes deleitaron a sus fans con éxitos recientes de su álbum homónimo, así como con clásicos globales como "Dynamite" y "Butter“.

La gira “Arirang” incluirá paradas en varios países de América Latina, con fechas confirmadas en México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Perú. En este último, BTS se presentará en tres ocasiones en el Estadio San Marcos, los días 7, 9 y 10 de octubre.

Finalmente, la venta general de entradas para el concierto en Lima comenzó el viernes 10 de abril a través de Ticketmaster y se agotó en tiempo récord, evidenciando una vez más el fervor del ARMY peruano por ver a sus ídolos en vivo.