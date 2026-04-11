Resumen

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Además, aseguró que se esforzará al máximo para recompensar la espera de sus seguidores con "muchas facetas diferentes y geniales" | Foto: Instagram (Captura)
Además, aseguró que se esforzará al máximo para recompensar la espera de sus seguidores con "muchas facetas diferentes y geniales" | Foto: Instagram (Captura)
Por Redacción EC

En la segunda jornada del esperado concierto de BTS en Goyang, este sábado 11 de abril, Jung Kook habló sobre sus recientes polémicas en redes sociales, donde, en una transmisión en vivo, se mostró ebrio e inestable.

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