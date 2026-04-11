En la segunda jornada del esperado concierto de BTS en Goyang, este sábado 11 de abril, Jung Kook habló sobre sus recientes polémicas en redes sociales, donde, en una transmisión en vivo, se mostró ebrio e inestable.

Por ello, ante una audiencia de miles de personas, el integrante de la agrupación surcoreana abordó de manera directa las críticas recibidas por sus últimas directos, mismos que alertaron a sus seguidores.

“Los preocupé con varias transmisiones en vivo recientes. Sea cual sea la situación, espero que sepan que mis sentimientos por los fans son sinceros”, expresó el artista antes del espectáculo.

Para luego agregar: “Disculpas a ARMY que se sintieron incómodos. Espero que ARMY sepan cuánto pienso en ustedes. Quienes lo saben, lo saben. Siempre soy sincero... Siempre quiero hacerlo bien por ustedes".

—#Jungkook habla sobre su último live con sus amigos



🐇: Ah cierto. Antes de irme, debería disculparme con ARMY. Sobre mi transmisión en vivo reciente… personalmente, no estoy muy seguro de haber hecho algo tan malo. Pero, bueno, no soy cualquier personapic.twitter.com/rEXj1SMvhL — magnis 🥢🪭 (@sweetkthland) April 8, 2026

¿Cómo fue la polémica transmisión de Jung Kook?

Y es que, la controversia se originó en febrero, cuando el cantante realizó un directo de 90 minutos bajo los efectos del alcohol. En dicha emisión, el artista fue captado fumando, utilizando lenguaje soez y realizando gestos obscenos hacia la cámara.

Esto generó una división de opiniones entre quienes apoyaban su honestidad y quienes consideraban su conducta como “imprudente” para él.

Por su parte, en declaraciones previas en la plataforma Weverse, el músico ya había mostrado una postura reflexiva. “Quiero disculparme con cualquier fan que se haya sentido así y me abstendré de hacerlo en el futuro”, sostuvo.

Jung Kook prometió a sus fans “muchas facetas diferentes y geniales”

Sin embargo, sobre el escenario de Goyang, su tono fue de renovación, pues aseguró que se esforzará al máximo para recompensar la espera de sus seguidores con “muchas facetas diferentes y geniales”.

Esta etapa, denominada “BTS 2.0”, coincide con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, "Arirang", y una ambiciosa gira mundial que contempla 85 presentaciones en 34 ciudades.

Este viernes 10 de abril, a las 10 a.m., comienza la venta general de entradas para los tres concierto de BTS en Lima. (Foto: Ticketmaster)

BTS en Perú hace historia y agota todas las entradas para sus tres conciertos. (Foto: Captura Ticketmaster)

El evento en Goyang, que atrajo a unos 132 000 asistentes en tres días, marca el regreso de la banda a los escenarios tras cuatro años de pausa en sus giras mundiales.

Tras su última fecha en Goyang este domingo, BTS continuará su gira en Tokio, con paradas en Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica, incluyendo tres conciertos en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre, cuyas entradas ya se agotaron.

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