A pocas horas de su primer concierto en la capital peruana este miércoles 7 de octubre, Jungkook, cantante de BTS, sorprendió a sus seguidores al publicar fotografías de su recorrido por Lima. Entre las postales se aprecian atractivos como los Pantanos de Villa y el Morro Solar en Chorrillos, además de escenas cotidianas como el tráfico limeño, el comercio ambulante y el Aeropuerto Jorge Chávez.

A pocas horas de su primer concierto en la capital peruana este miércoles 7 de octubre, Jungkook, cantante de BTS, sorprendió a sus seguidores al publicar fotografías de su recorrido por Lima. Entre las postales se aprecian atractivos como los Pantanos de Villa y el Morro Solar en Chorrillos, además de escenas cotidianas como el tráfico limeño, el comercio ambulante y el Aeropuerto Jorge Chávez. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JK (@mnijungkook) VIDEO RECOMENDADO: Las fans de BTS en Lima buscan el outfit ideal para asistir al concierto en el estadio San Marcos. En Gamarra encuentran polos personalizados, pantalones cómodos, faldas, blusas, zapatillas y accesorios inspirados en las tendencias de Corea del Sur.