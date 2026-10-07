A pocas horas de su primer concierto en la capital peruana este miércoles 7 de octubre, Jungkook, cantante de BTS, sorprendió a sus seguidores al publicar fotografías de su recorrido por Lima. Entre las postales se aprecian atractivos como los Pantanos de Villa y el Morro Solar en Chorrillos, además de escenas cotidianas como el tráfico limeño, el comercio ambulante y el Aeropuerto Jorge Chávez.
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