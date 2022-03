Jungkook de BTS, el intérprete de Euphoria, se volvió tendencia en Twitter debido a la celebración de su reciente graduación de la universidad. Jeon Jungkook, el golden maknae de Bangtan Sonyeondan, se une a los otros miembros de la banda en cumplir con su educación superior y culminar su carrera universitaria.

ARMY orgulloso del logro de su ídolo hizo TT en Twitter haciéndole llegar mensajes llenos de amor, admiración y felicidad por este nuevo logro. El vocalista de BTS se graduó y obtuvo el título de pregrado con honores de la universidad Global Cyber University en la carrera de Radiofusión y entretenimiento y recibió el Premio del presidente o “President’s award”. Uniéndose a sus compañeros Park Jimin y Kim Taehyung, integrantes de BTS, quienes también recibieron este honor en su graduación en el año 2020.

BTS: Jungkook, Jimin y Taehyung se gradúan con honores de la universidad y reciben el President's Award. | Vía: Twitter

Jungkook no pudo asistir a la ceremonia de graduación ni recibir el premio personalmente, sin embargo; envío como respuesta un discurso a la ceremonia online. A continuación te compartimos el vídeo del discurso y la traducción:

“Hola, soy Jungkook de la clase del 2017 del Departamento de Entrenamiento y Radiodifusión de Global Cyber University, que se graduó hoy.

Dicen que la graduación es un período final tanto como un comienzo, creo que por eso me emociono. Me gusta expresar mi gratitud a todas las personas, incluido el presidente, los profesores y el cuerpo docente, y, a los muchos compañeros que se gradúan conmigo, felicitaciones por su graduación”.

El intérprete de still with you agregó al recibir el premio presidencial: “Muchas gracias por otorgarme un premio precioso y siempre haré todo lo posible para ser un buen sunbae (grado superior o mayor) que pueda ser un buen modelo para los hoobae-nims (recién ingresantes o menores).

También declaró lo siguiente como un mensaje a sus compañeros graduados: “Creo que aprender algo es algo que siempre es divertido, genial y emocionante y espero que no perdamos este momento y sigamos adelante tan diligentemente como lo hacemos ahora por nuestros sueños y metas, apoyo tus geniales sueños”.

— Hoy, #JUNGKOOK se graduó en Global Cyber University y recibió el premio más alto, el "Premio del Presidente". Jungkook no pudo asistir a la ceremonia de graduación y envío un video de su discurso de aceptación.



🐰: "Hola, soy Jungkook de la clase +

Finalmente el maknae de Bangtan señaló: “Continuaré trabajando duro para ofrecer música e interpretaciones aún mejores. Gracias.”

Sin duda, que un artista de talla mundial como Jungkook haya podido graduarse de la universidad con honores a pesar de su apretada agenda, motiva e inspira a ARMY a seguir trabajando por sus sueños.

Asimismo, recordemos que la agrupación coreana siempre busca difundir mensajes importantes en las nuevas generaciones. Recordemos que para BTS y principalmente para Jungkook no ha sido fácil alcanzar el éxito global. En los inicios de Bangtan, Jungkook recién se graduaba del colegio y a esa corta edad comenzó a ser trainee, lo que abarcó un arduo trabajo y disciplina para su formación artística. Las dificultades de cada miembro es algo que ARMY no olvida en cada meta que BTS alcanza.

Aquí te compartimos algunas imágenes de la primera graduación de Jungkook junto a BTS:

Las graduaciones de Jungkook a lo largo de su carrera y BTS | Vía: Twitter

