La industria del K-pop viene en crecimiento en Latinoamérica durante los últimos cinco años y se espera que en un futuro los grandes y pequeños grupos de pop coreano se interesen en invertir un poco más en el fandom latino, así lo aseguró el dueño de uno de los canales más importantes del fenómeno surcoreano en conversación con El Comercio.

Un estudio realizado por ComScore, una compañía dedicada a la medición de audiencias digitales, confirma el alto interés por el K-pop en usuarios latinoamericanos dentro de las redes sociales. El país líder en tendencias de la región en este tema es México con un 16,20% de búsquedas sobre el tema, seguido de Argentina (15,6%) y en tercer lugar el Perú (14,9%).

Y si considera que el fenómeno solo viene captando el interés de nuestra región, revisemos rápidamente las reproducciones en Spotify para encontrar que durante el 2020 los temas de K-pop tuvieron más de 41 mil millones de reproducciones en todo el mundo. Las edades promedio de los oyentes va desde los 18 a 24 años (53% del total) y son, en una gran mayoría, mujeres (73%)

Si has llegado a este artículo y -por alguna extraña razón, como haber estado varado en una isla durante las últimas tres décadas- no sabes qué es el K-pop, podemos resumirlo como un fenómeno cultural basado principal pero no únicamente en la música popular de Corea del Sur, que agrupa estilos sumamente variados, tanto así que van desde el hip hop hasta el rock y la electrónica. Encuentra sus orígenes en la década de los 90 y actualmente está representada principalmente por la ‘boy band’ BTS.

“El grupo de fanáticos del K-pop siempre existió, pero estos últimos 3 o 4 años -gracias a BTS y diferentes grupos que fueron apareciendo- hubo un ‘boom’ que dio paso a una nueva generación de fanáticos”, explica a El Comercio Jae Yoon Choi, fundador y CEO de Kai Media Group, mejor conocidos por ser los creadores de Hello82 (y sus variantes, entre ellas Hola82 en español), un canal digital enteramente dedicado a la difusión del K-pop.

¿Qué hay detrás del K-pop como fenómeno cultural, acaso todo comenzó con BTS?

Es como una división de generaciones, se hizo mención de BTS porque justamente para ese tiempo es cuando surgió un nuevo periodo. En el 2016 o 2017 fue cuando Facebook y YouTube comenzaron a desarrollarse y ayudaron a la movida del K-pop. No es que por BTS surgiera toda la ola de K-pop, sino que justamente apareció durante la evolución de las redes sociales, lo que apoyó a su crecimiento. Pero no, esto no es solamente por BTS.

¿Qué hace de Latinoamérica un mercado interesante para ustedes?

Kai Media es una compañía que nació en Estados Unidos y como estrategia nos planteamos llegar al público tanto de Norteamérica como de Centro y Sudamérica. Para nosotros la cultura latinoamericana se parece mucho a la coreana, entonces existe un vínculo que por ahora tal vez no se note pero en un futuro cercano se podrán hacer cosas divertidas de diferentes maneras, como interactuar entre ambas culturas.

¿Qué tipo de contenido es el que más le gusta al fandom latinoamericano?

Los fanáticos latinos son muy activos. Hace unos meses hicimos un livestreaming en donde aparecían cantantes coreanos con traductores y todo, entonces la cantidad de fanáticos latinos que comenzaron a comentar al aire fue increíble. Muchos de los que veían el evento y vivían en otros países comentaban que ese día fue el día de los latinos, ellos son los más activos y son los que más tienen presencia y es lindo verlos así.

Hablando de eventos y conciertos virtuales, ¿cómo se reinventó la industria del K-pop durante la pandemia?

El K-pop es un género que requiere una interacción muy cercana entre el fandom y los artistas. Antes de la pandemia, los artistas viajaban por los diferentes países brindando eventos y permitiendo que el fandom tuviese un contacto directo con ellos.

El Covid-19 nos dejó estancados y sin poder movernos, pero para nosotros en realidad fue -de alguna forma- una oportunidad para dar al próximo paso, nos facilitó el trabajo. En vez de ir a conciertos fuera del país ahora todo es online, entonces es más fácil que se dé una interacción horizontal. A veces es complicado, pero en general nos facilitó dar el próximo paso.

¿Cómo se ve al Perú dentro del mundo del K-pop y qué proyección tienen con nuestro país?

Perú está en una etapa de desarrollo, ahora no se puede decir definitivamente como va a ser el futuro del K-pop en su país porque no sabemos si el fandom peruano va a seguir queriendo al K-pop y tampoco sabemos si los artistas quieren invertir su tiempo en Latinoamérica.

Lo que si es cierto es que antes de la pandemia muchos artistas tendían a visitar Latinoamérica porque era un viaje obligado con sus fans. Nosotros confiamos en que es una región que va a seguir desarrollándose como lo han venido haciendo hasta ahora y creemos que es una muy importante para el K-pop.

¿Cuáles son los planes de Kai Media para el futuro?

Vamos a seguir creando contenido para nuestro fandom de Latinoamérica. Queremos hacer una mezcla de lo que es Latinoamérica con Corea, nos fascina mucho ver como cantantes latinoamericanos y del K-pop puedan unirse y armar colaboraciones, tenemos varios planes y creo que el Covid-19 no es un límite, sino una oportunidad.

¿Cuál es su objetivo en Latinoamérica?

Nos gustaría que el K-pop sea un streaming principal en la región. Por ejemplo, en Asia ya lo es y hace unos 10 años cuando SM Entertainment (una de las más grandes compañías de K-pop) recién exploraba las tierras latinas, les recomendé que canten en español y de esa forma poder obtener mucha más aceptación.

¿Y lo hicieron?

Sí. “Una historia de amor” fue una canción que el grupo EXO cantó en español. Cuando te cantan en tu idioma es diferente, es como que cala más en ti. Este tipo de pruebas, de querer hacer cosas nuevas, tiene que existir. En nuestro caso, queremos hacer algo diferente mezclando las dos culturas y que el K-pop sea un género principal en Latinoamérica.

