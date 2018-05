BTS se presenta esta noche en los Billboard 2018 y las ansias entre sus fanáticos continúan en aumento. El impresionante impacto a nivel global de las estrellas K-Pop probó no ser solo una hipérbole, y gradualmente fueron logrando cada vez más altas posiciones en los charts más importantes alrededor del planeta.

Sin embargo, sus sencillos promocionales fueron apenas la punta del iceberg de una propuesta poco convencional de pop con mensajes que van más allá de tópicos ligeros característicos del género, además de exhibir influencias, aparte de rap y hip hop, como el jazz, funk, clásico y soul. Como parte de una discografía de varios momentos altos, listamos diez de sus mejores temas menos conocidos a continuación.

"Boyz with Fun"

"The Most Beautiful Moment in Life, pt. 1" (2015)

"Could you Turn Off your Cellphone?"

"Dark & Wild" (2014)

"Butterfly"

​"The Most Beautiful Moment in Life, pt. 2" (2015)

"Intro: The Most Beautiful Moment in Life"

"The Most Beautiful Moment in Life, pt. 1" (2015)

"Does it Make Sense?"

"Dark & Wild" (2014)

"Autumn Leaves"

"The Most Beautiful Moment in Life, pt. 2" (2015)

"Stigma"

"Wings" (2016)

"Pied Piper"

"Love Yourself: Her" (2017)

"House of Cards"

"The Most Beautiful Moment in Life, pt. 2" (2015)

"Tomorrow"

"Skool Luv Affair" (2014)

Bonus: "Attack on Bangtan"

"O!RUL8,2?" (2013)