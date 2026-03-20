Resumen

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"BTS: The Comeback Live | Arirang” se transmitirá en vivo exclusivamente en Netflix el 21 de marzo de 2026. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
"BTS: The Comeback Live | Arirang” se transmitirá en vivo exclusivamente en Netflix el 21 de marzo de 2026. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
Por Redacción EC

La superbanda surcoreana de K-pop BTS publicó este viernes 20 de marzo su nuevo álbum “ARIRANG”, un trabajo que incorpora referencias a la tradición cultural coreana y marca una nueva etapa para el grupo tras el periodo de pausa por el servicio militar obligatorio de sus integrantes.

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