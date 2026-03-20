La superbanda surcoreana de K-pop BTS publicó este viernes 20 de marzo su nuevo álbum “ARIRANG”, un trabajo que incorpora referencias a la tradición cultural coreana y marca una nueva etapa para el grupo tras el periodo de pausa por el servicio militar obligatorio de sus integrantes.

RM, Jin, J-Hope, V, Jimin, Jungkook y Suga regresan a la música con el lanzamiento de “ARIRANG”. Este álbum cuenta con 14 canciones como “Body to Body”, “Hooligan”, “Aliens”, “FYA”, “2.0”,” Like Animals”, “NORMAL”, “SWIM”, siendo este último el tema el principal del disco.

“ARIRANG” ya ha vendido más de 4 millones de copias en preventa desde que se permitieron hacer órdenes el 16 de enero, según informó Forbes.

Por otro lado, la banda lanzó el videoclip de “SWIM” una hora antes de lanzarse el álbum completo. Logrando así un récord histórico de millones de reproducciones en su cuenta oficial.

Ranking de las mejores canciones de “ARIRANG”

El álbum de BTS “ARIRANG” fue lanzado oficialmente en todas la plataformas musicales. Generando un gran impacto en su lista de reproducciones como es el caso de YouTube, que ya muestran cifras muy altas.

Hasta el cierre de esta nota, “SWIM” es el tema que lidera la lista de este álbum con más de 25 millones de reproducciones en YouTube.

BTS lanza oficialmente su nuevo álbum “ARIRANG”, un proyecto que representa el regreso de Bangtan a la escena musical. (Foto: Captura de YouTube / HYBE LABELS)

La lista oficial la completan: