La agrupación surcoreana BTS empieza el 2021 con toda su maquinaria artística a tope. De ahí que el 19 de febrero se lanzará una nueva edición del disco “BE”, titulado “BE: Essential Edition”.

Según el comunicado de prensa oficial, el álbum “encarna toda la gratitud que BTS tiene hacia sus fans, quienes siempre los han apoyado hito tras hito”.

Hasta el momento se desconoce el tracklist definitivo de “BE (Essential Edition)”, pero se sabe que probablemente contenga ocho temas entre ellos: " Life Goes On”, “Fly to My Room”, “Blue & Grey “,” Skit “,” Telepathy “,” Dis-Ease “,” Stay " y su gran éxito “Dynamite”.