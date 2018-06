BTS viene siendo la banda pop del momento, tal y como expresaron medios como Billboard, BBC, People, Forbes, Time y más. El septeto K-Pop se hizo de una fanaticada que ha crecido de forma consistente desde su debut, y esto se ha demostrado especialmente tras el estreno en mayo de su tercer álbum, "Love Yourself: Tear".

"Fake Love", su último video promocional, junto al disco del que forma parte, marcaron varios hitos importantes en los ránkings de Billboard. Sin embargo, el nuevo álbum no se queda corto en potencial para material videográfico entre emotivos y oscuros tracks con chispazos de la vitalidad y energía características del grupo.

Cabe recordar que su primer álbum, "Dark & Wild", contó con dos videoclips, mientras que su segundo disco, "Wings", tuvo uno (mas 8 cortos solistas), y seguido de dos clips más con la reedición "Wings: You Never Walk Alone". Ahora, ¿cuál de las otras canciones de "Love Yourself: Tear" escogerías para un próximo videoclip de BTS?

"The Truth Untold" con Steve Aoki

"134340 (Pluto)"

"Paradise"

"Love Maze"

"Magic Shop"

"Airplane pt. 2"

"Anpanman"

"So What"

"Outro: Tear"