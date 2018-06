BTS muestra sus mejores momentos del 2017 en DVD |VIDEO

BTS publicará pronto su "Memories of 2017", nueva edición de su serie anual de DVDs compilatorios, donde sus fanáticos podrán repasar algunos de los momentos más destacados del año anterior para el popular acto K-Pop.

El nuevo material del septeto mostrará imágenes finales de su gira mundial "The Wings Tour" además de detrás de cámaras y todos sobre su realización. También revelarán el 'making' de la reedición de su álbum "Wings: You Never Walk Alone" y del también exitoso EP sucesor "Love Yourself: Her".

"Memories of 2017" también incluye detrás de cámaras de sus videoclips para estos discos, entre ellos "DNA", como también del "2017 BTS Home Party". Además incluirá imágenes de su preparación para el concierto tributo a Seo Taiji, y de sus apariciones en los premios MAMAs, BBMAs y AMAs.

Las memorias de 2017 de BTS se extenderán por 5 DVDs de 545 minutos de imágenes, e incluirán un libro de imágenes de 202 páginas y otros extras. La preventa dará inicio este 19 de junio, y su lanzamiento oficial será el 27 del mismo mes.

BTS, mientras tanto, compartió un vistazo previo del DVD de sus memorias en YouTube, tras finalizar promociones de su tercer álbum "Love Yourself: Tear" y a semanas de que las estrellas K-Pop inicien su nueva gira mundial "Love Yourself World Tour".