BTS modifica las fechas de su gira en Latinoamérica: ¿Cuándo se realizarán los conciertos en Perú?

La banda BTS sorprendió a sus seguidores al confirmar una gira mundial que cuenta diversas fechas en Latinoamérica, incluido dos conciertos en Perú. Ahora, tras algunos días del anuncio, la agrupación modificó su itinerario y adelantó sus presentaciones en la región.

El pasado martes 13 de enero, BTS confirmó su regreso a los escenarios con una gira mundial llamada “Arirang”, que los llevará a 34 ciudades, incluidas Madrid, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile y Sao Paulo.

La etapa latinoamericana de la gira “Arirang” dará inicio en Bogotá, Colombia, los días 1 y 2 de octubre del 2026, para luego dar paso a su visita a Perú.

Inicialmente, BTS había anunciado dos conciertos en Perú los días 9 y 10 de octubre; sin embargo, la web oficial de su gira actualizó las fechas y reveló que ahora la banda de K-Pop se presentará en Lima los días 8 y 9 de octubre del presente año.

BTS modificó las fechas de su gira por Latinoamérica, incluyendo sus conciertos en Lima, Perú. (Foto: Captura de imagen)

Tras su paso por Lima, Perú, BTS viajará hacia el sur de la región y se presentará en Santiago de Chile dos fechas, los días 15 y 16 de octubre, para luego viajar a Buenos Aires, Argentina y dar dos recitales los días 22 y 23 de octubre.

Finalmente, BTS cerrará su gira por la región con tres conciertos en Sao Paulo los días 27, 29 y 30 de octubre del presente año. Tras pasear su talento en Latinoamérica, la agrupación surcoreana viajará hasta Kaohsiung, República de China, para continuar su tour mundial.

Cabe resaltar que “Arirang” es la primera gran gira, que incluirá 79 shows, de la formación desde su exitoso tour de 2021-2022 “Permission to Dance on Stage” que contó con 12 actuaciones. Y la hacen después de anunciar el lanzamiento de su nuevo álbum, el primer disco conjunto del septeto desde “Proof” (2022), que verá la luz el 20 de marzo.

BTS anunció su gira mundial 2026-2027 con 79 conciertos en 34 ciudades y México está incluido en el recorrido. (Foto: American Broadcasting Companies, Inc. / ABC / AFP)

Desde su debut en 2013, BTS ha encabezado listas como la Billboard Hot 100 con temas como “Dynamite” o “Butter” y ha llevado el K-pop a estadios de Estados Unidos como el SoFi de Los Ángeles y el Allegiant de Las Vegas, en una gira que llegó a más de 4 millones de espectadores por distintas plataformas.