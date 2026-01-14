BTS no visitó el Perú en 13 años, pero otros grupos sí: Super Junior, Stray Kids y más artistas que cantaron en Lima

La confirmación de BTS en Lima para octubre de 2026 marca un hito histórico para la escena del K-pop en el país andino, pues será la primera vez que la banda más influyente del género realice conciertos oficiales en territorio peruano. Esta esperada visita, programada para los días 9 y 10 de octubre de 2026, forma parte de la gira mundial de regreso del grupo tras cumplir con el servicio militar obligatorio y presentar nuevo álbum, y luego de varios años de pausa.

Pero BTS no es el único grupo coreano popular en Perú. De hecho, en la última década, Perú recibió la visita de varios artistas surcoreanos, desde conciertos multitudinarios hasta eventos exclusivos de encuentro con fans. A continuación, se detalla algunos de quiénes han venido entre 2016 hasta 2026.

Pero primero: ¿Cuándo estará BTS en Lima?

BTS, el septeto surcoreano conformado por RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, se convirtió en una de las bandas más influyentes del K-pop desde su debut en 2013. A lo largo de los años, realizó numerosas giras internacionales, pero hasta ahora nunca había incluido a Perú en sus itinerarios de concierto.

La situación cambió con el anuncio de su gira mundial 2026-2027, en la que Lima fue confirmada como una de las ciudades sudamericanas que recibirán al grupo con dos conciertos programados para los días 9 y 10 de octubre de 2026. Esta inclusión responde a una demanda creciente del fandom conocido como ARMY.

Aunque aún no se ha anunciado el recinto exacto de los conciertos, las fechas ya figuran en los anuncios oficiales difundidos en redes sociales.

BTS confirma conciertos en Perú. (Foto: AFP)

Grupos coreanos que visitaron Perú

Super Junior – Concierto en Lima

Super Junior se presentó en la capital peruana como parte de su gira internacional “Super Show 9: Road” el 11 de febrero de 2023 y en el “Super Show” por sus 20 años, el 16 de octubre de 2025, en el Estadio San Marcos, y anteriores veces en 2013 y 2017. El grupo de K-pop está integrado por Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook y Kyuhyun. Son la banda surcoreana que más ha visitado el país, reuniendo a miles de seguidores conocidos como ELF.

W24 – Concierto en Lima

La banda surcoreana W24 dejó una postal cultural entre Corea del Sur y Perú al presentarse en Lima e interpretar una canción del cantautor peruano Pedro Suárez-Vértiz, en la voz del líder del grupo, Cheong Ho Won. La banda está compuesta también por el guitarrista Kim Yun-soo, el baterista Kim Jong-gil y el tecladista Park Aaron. Ellos estuvieron en Lima el 6, 7 y 8 de octubre de 2023 en un concierto del Circuito Mágico de las Aguas.

Stray Kids – Concierto en Lima

La popular banda de K-pop Stray Kids se presentó en el Estadio San Marcos el 9 de abril de 2025 como parte de su gira mundial “Stray Kids dominATE”. La llegada de Stray Kids fue seguida con entusiasmo por sus fans –conocidos como STAY– y el evento incluyó una puesta en escena renovada con hits recientes y una producción de alto nivel.

Kim Hyun Joong – Evento en Lima

Kim Hyun Joong, también exintegrante de SS501, fue parte de las presentaciones relacionadas con el K-pop en Perú durante su “World Tour in Latin America” en 2022. Si bien los detalles de la visita y el formato completo variaron, su presencia se destacó en el contexto de eventos para fans, de lo que hay mucho contenido en TikTok y Youtube, incluida la recopilación de lo que fue su gira por el continente.

Jinyoung (B1A4) – Fan meeting en Lima

En el marco de su visita a Lima para un fan meeting, el cantante y actor surcoreano Jinyoung, conocido por haber integrado el grupo B1A4 y por su trabajo en los K-dramas, sostuvo un encuentro con la prensa local y sus fans en la capital peruana. Durante la entrevista, el cantante —quien también ha participado en producciones de Netflix como “Sweet Home”— reflexionó sobre su sensibilidad como artista. “Creo ser alguien que se pega mucho a los sentimientos”, señaló Jinyoung a Saltar Intro de El Comercio en una entrevista exclusiva con el artista.

Como contraparte de estas visitas, otros casos marcaron a los fans por cancelaciones y reprogramaciones de eventos donde artistas de K-pop, como Heo Young Saeng y Overpass, no concretaron su llegada. De alguna forma, se evidencian los retos logísticos y financieros de producir espectáculos con este tipo de artistas asiáticos. Muchos fans se sintieron decepcionados, porque estas cancelaciones no solo impactan a nivel emocional, sino que también subrayan estafas denunciadas por los mismos seguidores que ya tenían entradas compradas.

Pero vale recordar que una visita de Heo Young Saeng al Perú ocurrió en 2013, mucho antes del actual auge de conciertos de K-pop en el país. En aquella ocasión, el exintegrante de SS501 llegó a Lima para un evento dirigido a su base de fans, en un contexto en el que las presentaciones de artistas coreanos aún eran esporádicas. Algunos registraron imágenes del artista caminando por la Plaza de Armas de Lima, como se espera que BTS tenga oportunidad este año.