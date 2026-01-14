BTS no visitó el Perú en 13 años, pero otros grupos sí: Super Junior, Stray Kids y más artistas que cantaron en Lima

Por Leslie A. Galván

La confirmación de BTS en Lima para octubre de 2026 marca un hito histórico para la escena del K-pop en el país andino, pues será la primera vez que la banda más influyente del género realice conciertos oficiales en territorio peruano. Esta esperada visita, programada para los días 9 y 10 de octubre de 2026, forma parte de la gira mundial de regreso del grupo tras cumplir con el servicio militar obligatorio y presentar nuevo álbum, y luego de varios años de pausa.

