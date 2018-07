BTS lanzará nuevo disco: "Love Yourself: Answer"

BTS, el grupo K-Pop más seguido del momento confirmó su retorno con "Love Yourself: Answer", álbum especial que será la nueva entrega de su serie que incluye los previamente exitosos lanzamientos "Her", EP de 2017, y "Tear", su tercer álbum liberado en 2018.

Tras varios rumores difundidos sobre el retorno musical del fenómeno K-Pop, Big Hit Entertainment, sello del septeto confirmó en el fan café oficial del grupo como la fecha de estreno del nuevo material este viernes 24 de agosto.

La agencia de BTS dio también a conocer que la preorden de "Love Yourself: Answer" dará inicio este 18 de julio, y mayor información sobre el álbum especial del septeto y sus nuevos tracks se revelarán en su fan café en los próximos días.

Días antes al anuncio, Big Hit comunicó que no había "nada confirmado" sobre varios reportes del retorno de BTS en agosto que generaron gran expectativa. Según Soompi, el disco no sería promocionado en shows K-Pop y se esperan más anuncios oficiales.

"Answer", lo nuevo de BTS, continúa la serie que incluyó además el clip para el tema aún inédito "Euphoria: Theme of Love Yourself Wonder". El septeto K-Pop iniciará su gira mundial "Love Yourself", que también los llevará a América y Europa, este 15 de agosto en Seúl.