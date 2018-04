BTS anuncia fecha y nombre de nuevo disco

BTS no se detiene y da una nueva y gran noticia a sus fanáticos. El septeto K-Pop retornará con su tercer disco completo este 18 de mayo, y se titulará "Love Yourself: Tear", continuación de la serie que arrancó con su exitoso EP "Love Yourself: Her".

La banda comunicó mediante sus redes oficiales su retorno con nuevo LP desde "Dark & Wild" de 2014 y "Wings" de 2016, y las pre órdenes comenzarán el 18 de abril según su fancafé. La secuela de "Her", que ya lleva millón y medio de copias vendidas desde su estreno en septiembre, abordará temas sobre el dolor y angustia por separación.

BTS previamente publicó el clip "Euphoria: Theme of Love Yourself Wonder", lo cual llevó a creer a sus fans que este sería el nombre y concepto del nuevo disco, con la usual formulación de teorías enlazando sus videos. Con el éxito masivo de cada uno de sus lanzamientos desde "Her", que obtuvo más del millón de pre órdenes, "Tear" es ahora uno de los estrenos más esperados del año.

Recientemente BTS resultó ganador de la encuesta de la revista TIME de las 100 figuras más importantes de 2018. Las estrellas K-Pop que fueran además ganadores del Billboard Music Award como "Top Social Artist" 2017, vuelven a estar en carrera para este año.