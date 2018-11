BTS, la sensación surcoreana del pop, podría tener este domingo una noche triunfal en los People's Choice Awards 2018, ceremonia que los ha nominado en cuatro categorías.

RM, Jimin, Jin, Jungkook, J-Hope, V y Suga, los miembros de la agrupación de K-Pop, compiten con Twenty One Pilots, Panic! At the Disco, 5 Seconds of Summer y sus compatriotas de Super Junior en la categoría Mejor grupo del 2018.

También tienen rivales de peso en los apartados Canción del año y Video del año (gracias a su 'single' "Idol"). Finalmente, llegan con ventaja en la categoría de Estrella de redes sociales, donde suelen siempre llevarse los premios gracias a su poderoso fandom, ARMY.

Estos son los rivales de BTS en los People's Choice Awards 2018:

GRUPO 2018

Twenty One Pilots

Panic! At the Disco

5 Seconds of Summer

BTS

Super Junior

CANCIÓN DEL 2018

Ariana Grande, "No Tears Left to Cry"

Shawn Mendes, "In My Blood"

Selena Gomez, "Back to You"

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin, "I Like It"

BTS, "Idol"

VIDEO DEL 2018

Selena Gomez, "Back to You"

Ariana Grande, "No Tears Left to Cry"

Childish Gambino, "This Is America"

Camila Cabello, "Never Be the Same"

BTS, "Idol"

CELEBRIDAD SOCIAL DEL 2018

Ellen DeGeneres

Chrissy Teigen

BTS

Taylor Swift

Selena Gomez