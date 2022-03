Conforme a los criterios de Saber más

La banda coreana BTS emocionó a todos sus seguidores al anunciar que realizará una transmisión global de su concierto “Permission To Dance on stage” desde Seúl. Sus fanáticos en Latinoamérica no fueron la excepción y, en tiempo récord, agotaron todas las entradas disponibles para ver a sus idols.

En Argentina, Ecuador, Colombia y Perú, el ARMY vivió de manera eufórica este anuncio y no pueden esperar a este sábado 12 de marzo para ver en las pantallas a su agrupación favorita. El Comercio conversó con representantes de los fandom de estos países, quienes se mostraron muy emocionadas por el evento.

Entusiasmo por las entradas

Tras el anuncio realizado por la agrupación, las fanáticas de la región esperaron con ansias que los cines de sus localidades revelaran el inicio de la venta de entradas para la transmisión que se realizaría para ver a Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V, y Jungkook desde Corea del Sur.

En Perú, Cinemark y Cineplanet fueron los elegidos para realizar el evento en sus salas. Para adquirir sus entradas, ARMY tenía dos opciones: a través de la página web o acercarse a las boleterías. Esto generó largas colas, tanto presencial como virtualmente.

A través de redes sociales, las fanáticas hicieron sentir su malestar ante la falta de boletos para ver a BTS; sin embargo, no lograron conseguir que las cadenas de cines aumenten el aforo. “ Es un poquito lamentable que Cineplanet y Cinemark no hayan abierto más salas en Lima. También es muy triste para las chicas de provincia porque creo que solo lo han puesto en tres departamentos. Creo que faltó un mejor estudio de mercado ”, dijo Lili Jaramillo, integrante del ARMY en Perú.

Cientos de fanáticos de la banda coreana esperaron su turno para conseguir uno de los boletos para el concierto, a transmitirse el 12 de marzo. (Foto: BTS Perú)

En el caso de Ecuador, Cinemark es el encargado de realizar la transmisión del concierto desde Seúl y hubo gran demanda a través de su página web desde el inicio de la venta; aunque solo estará disponible en dos ciudades: Guayaquil y Quito. “Hubo gran acogida, nos escribieron muchísimas personas buscando información. Muchas se quedaron fuera”, reconoció Anabel Bonilla, miembro del staff de BTS Ecuador. Alrededor de dos mil fans lograron adquirir sus entradas, y posteriormente se aumentó la capacidad para 850 personas más.

Su compañera Lu Barros agregó que se comunicaron con Cinemark para ver la posibilidad de habilitar aún más salas, pero recibieron la negativa de la cadena. “ La respuesta que recibimos de ellos es que, al ser una transmisión satelital, existe una limitación para la proyección y requería cierto grado de tecnología. No son pregrabadas, sino que es una transmisión en vivo, por lo que solo habilitaron esas salas en esas dos sedes de Cinemark. Incluso, las entradas que vendieron fueron limitadas por el tema de los aforos y el distanciamiento”, agregó.

💜💜💜#ArmyEc💜💜💜 #BOLETOSAGOTADOS, ES MOMENTO DE BAILAR por más de 3 horas de concierto. ARMYS en todo el mundo este 12 de marzo desde la 13H00 a vibrar con #BTSenCinemark, EXCLUSIVO DE CINEMARK. Con las canciones más exitosas de su increíble carrera 💜 #BTS #PTDLIVEVIEWING pic.twitter.com/Z1p7OIaetM — Cinemark Ecuador (@CinemarkEC) March 6, 2022

En Argentina, desde el anuncio del concierto se vivió toda una locura. Pauli González, integrante del staff de Bangtan Army Argentina, contó que muchas seguidoras compraron las entradas por internet, aunque otras lo hicieron directamente en la boletería de Cinépolis. “ Todo se agotó enseguida. Fue récord acá (…) Fue una locura, teníamos mensajes en Instagram y Facebook de fanáticas a toda hora del día haciéndonos preguntas sobre el recital. Fue una locura hermosa ”.

CineColombia es una de las cadenas encargadas de la transmisión de Permission To Dance on Stage en el país fronterizo. Sonia Gómez, integrante de BTS Colombia, recalcó que es una situación atípica la que se ha vivido porque no habían visto una demanda similar.

“La preventa para ver a BTS fue, por decirlo así, un ¡BOOM! En las principales cuidades de país, CineColombia amplió las salas para que ninguna ARMY de Colombia se quede sin tener esta hermosa experiencia (…) Estamos muy agradecidas”, dijo.

Las expectativas

Es evidente la gran euforia que vive ARMY por el concierto que podrán disfrutar en las salas de cine durante este sábado. Pero, ¿cuáles son las expectativas que tienen sobre el gran evento? La argentina Pauli González, recalcó que el fandom tiene altas expectativas y desea pasarla bien.

“Es un revuelo, tanto en Argentina como en otros países. Pero lo único que quiere ARMY es pasarla bien, disfrutar de esto que sería para nosotros como un concierto. Sabemos que BTS aún no ha podido venir a Argentina y la idea es pasarla bien, divertirse, conocer gente nueva. Hay muchas ARMY que se quieren conocer, ya que por el tema de la pandemia solo se hablan por internet”, dijo.

(Foto: Captura de pantalla)

Por su parte, Yorla Venegas del ARMY en Colombia señaló que finalmente tendrán la oportunidad de reunirse para ver –aunque sea por pantalla- a su banda musical favorita. “P odremos compartir de manera presencial y masiva con otras ARMY, fandom que cada año crece más y más. Estamos muy emocionadas de tener la oportunidad de la realización de un evento masivo y nacional de BTS en nuestro país ”, precisó.

Mientras tanto, Joselyn Ríos de Ecuador recalcó que han quedado sorprendidas por la gran acogida que tiene el evento en su país. “Nos halaga que Ecuador forme parte de la transmisión. Esperamos que ARMY disfrute de la presentación y vivan un momento ameno entre sí y sientan la adrenalina de lo que es vivir un concierto presencial”.

Por último, en nuestro país las expectativas son similares: disfrutar. Lili Jamarillo, integrante del ARMY Perú, añadió que espera ver la mejor performance de Bangtan. “Me he enterado por redes sociales que los chicos han estado ensayando varias canciones. Igual me apena un poco porque no va a tener el mismo feeling toda vez que las fans coreanas no están permitidas de gritar y solo pueden aplaudir. Pero de todas maneras súper emocionada”, precisó.

¿BTS en Latinoamérica?

La gran demanda por el concierto vía streaming evidenciada en los países de Latinoamérica proporciona una luz de esperanza para ARMY. Ellas esperan que la agrupación coreana tome en consideración a los países de la región en alguno de sus próximos tours y finalmente poder verlos actuar en vivo.

Desde Ecuador esperan que BTS vea la gran acogida que tienen y brinden un concierto en algún país de la región. “ Con esta venta de entradas que hubo para el concierto de BTS en cine, se pudo apreciar el gran impacto que tiene el fandom, ya que todas las entradas se agotaron en dos horas. Esperamos que Ecuador sea tomado en cuenta para sus próximas giras (…) También sería muy bueno que tomen en cuenta a Latinoamérica porque estamos seguros que harán ´sold out´ en todos sus conciertos”, agregó Lisseth López de BTS Ecuador.

(Foto: AFP)

Por su lado, Pauli González de Argentina enfatizó que esta experiencia viene siendo una total locura. “Hay mucha gente que tiene sus entradas y está esperando a que sea el sábado. Esperamos que esto sea una respuesta a futuro y que los chicos puedan venir a Argentina a dar su show. Acá vamos a estar firmes, esperándolos”, reconoció.

Ximena Valencia de Colombia recalcó que “tenemos toda la confianza y la esperanza que así sea, que anuncien un Tour por Latinoamérica, es algo que esperamos con ansias y por eso le ponemos todo el empeño al streming, hacer proyectos en nombre de BTS, Hacemos todo lo que este en nuestras manos y alcance para hacer notar el fandom en Latinoamérica”. “Las ARMYS de Latinoamérica estamos listas para Tour de BTS”, añadió su compatriota Yirley Suárez.

Por último, la peruana Lili Jaramillo –quien ha tenido la oportunidad de ver a BTS en Estados Unidos- agregó que espera ver a su agrupación favorita en nuestro país. “Ojalá se pueda dar. Yo tuve la suerte de poder verlos, pero de hecho es otra sensación verlos en Latinoamérica, y especialmente si vienen a nuestro país”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

El grupo colombiano se alista para presentar su cuarto disco y conversaron en exclusiva desde Bogotá con El Comercio sobre su nueva etapa.