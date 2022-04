La apertura de las fechas de concierto que BTS ha confirmado para Las Vegas ha sido un éxito. La boyband de K-pop se alista para la segunda fecha a realizarse hoy, 09 de abril del 2022. El show de Bangtan trae cuatro fechas confirmadas para el 8, 9, 15 y 16 de abril, esta última fecha del 16 será la única que cuente con la opción de transmisión online, se repetirá la dinámica empleada en PTD on stage Los Ángeles así ARMY podrá disfrutar del concierto desde la comodidad de su casa.

Permission to dance on stage día 2 en Las Vegas ya es tendencia como #PTD_ON_STAGE_LV en Twitter, en el hashtag ARMY se mantiene actualizado sobre los pormenores del show y comparte con el mismo fandom sus momentos favoritos del día 1 como uno de los más memorables:

Fecha y hora para ver el concierto de PTD on stage día 2

BTS ofrece su segundo día de concierto en Las Vegas, este sábado 9 de abril a las 11:30am (Hora KST, Corea del Sur). PTD on stage Las Vegas se realiza en el Estadio Allegiant y recuerda que solo la última fecha contará con la transmisión online disponible para todo ARMY alrededor del mundo.

A continuación te damos los horarios correspondientes a cada país para conectarse al concierto de Bangtan:

Para Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica: 8:30 pm

Para Perú, México, Colombia, Panamá y Ecuador: 9:30 pm

Para Puerto Rico, Venezuela, Cuba, Chile, Paraguay y Bolivia: 10:30 pm

Para Argentina, Brasil y Uruguay: 11:30 pm

Para España: 4:30 am del domingo 10 de abril

Permission to dance on stage Online y/o Gratis

Las entradas para el show están agotadas, pero para conseguir tickets a un próximo show se deberá tener la membresía ARMY y comprar los tickets con anticipación. Los precios actuales de las entradas para la transmisión online varía de $46 a $55. El show será transmitido a través de la plataforma Weverse Concert.

Para aquellos que se quedaron sin entradas y/o no tienes la posibilidad de viajar pueden ver el concierto a través de Twitter. El show no es transmitido GRATIS sin embargo ARMY reporta a través del hashtag #PTD_ON_STAGE_LV. Allí encontrarás videos cortos e informes de la situación actual en el estadio Allegiant. El problema se presenta cuando los LINKS no son estables o infrigen los derechos de autor, por ello recomendamos la compra de entradas, así podrás disfrutar del show tranquilamente.

Setlist de PTD on stage Las Vegas Día 1:

Horarios para el soundcheck Permission to dance on stage D-2:

Para Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica: 5:00 pm

Para Perú, México, Colombia, Panamá y Ecuador: 6:00 pm

Para Puerto Rico, Venezuela, Cuba, Chile, Paraguay y Bolivia: 7:00 pm

Para Argentina, Brasil y Uruguay: 8:00 pm

Para España: 1:00 am del domingo 10 de abril