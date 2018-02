BTS, el septeto K-Pop que cada vez gana más adeptos al género, brindó una entrevista al medio surcoreano Yonhap a fines de enero, donde dieron algunas pistas detalladas del concepto por el cual rondaría el próximo álbum de los ídolos pop a lanzarse en este 2018.

Según el portal Koreaboo, el concepto general del nuevo disco de 'Bangtan' tendría que ver con la "felicidad". "Estamos en la idea general, así que todavía no es momento para decirles. Hemos hablado constantemente sobre felicidad desde nuestro reciente tour, sobre lo que era la felicidad y lo que necesitamos para lograrla", contó Suga.

El joven rapero dio su perspectiva sobre lo que cree es la felicidad: "Creo no puedes ser feliz si tratas de serlo, pero también que necesitas poner cierto tipo de esfuerzo para lograrlo, estudiarlo y experimentar con eso. Desde muy joven me pregunté qué era y lo que necesitaba hacer para ser feliz, no creo que nadie me enseñara de ello".

RM añade una reflexión: "Estuve fijado en la palabra 'felicidad' el año pasado. Leí en una columna de un diario que ningún humano será alguna vez capaz de alcanzar su felicidad deseada, que está en nuestro ADN que nunca seremos felices. Los humanos han alcanzado metas que persiguen como la revolución industrial y el desarrollo de la ciencia, pero cuando alcanzan una, sienten que falta otra."

Kim Namjoon alias 'RM', recuerda además su primera meta lograda como grupo, donde se marcó el inicio de su popularidad: "Creímos seriamos felices si obteníamos el primer lugar pero otra meta apareció a causa de eso, y entonces concordé con la columna de aquel diario."

"Así que, en vez de encontrar la felicidad, tratamos de buscar la respuesta a través de 'Love Yourself' ('Ámate a ti mismo')", cuenta RM sobre la continuación natural de la trilogía de discos y angustia juvenil "The Most Beautiful Moment in Life". "Es una fase donde buscas formas de quererte. Mi sueño no es ganar el primer lugar en Billboard sino, genuinamente, quererme a mi mismo."

"No importa cuánto lo intente, no puedo superar mis culpas y tristeza. Fui afortunado de encontrar un concepto como 'Love Yourself', así que quiero ir más allá de hallar una forma de quererme a mi mismo. Hay muchas palabras que pueden asociarse al tema como oscuridad y soledad", dice el líder de BTS, y Suga concluye: "Creo que si abordamos el tópico, mucha gente comenzará a discutir al respecto".