Es el grupo surcoreano de K-pop con mayor éxito en todo el mundo durante el 2021, no solo por tener una legión de seguidores que están pendientes de cada una de las actividades, transmisiones, publicaciones o presentaciones que realiza BTS, sino también porque se han ganado el cariño de toda la ARMY por su carisma, invaluable talento para cantar, bailar o componer.

El septeto coreano acaba de participar en la serie de conciertos presenciales que ofrece iHearRadio bajo el nombre de Jingle Ball Tour 2021, en algunas ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, entre otras. La boy band también aprovechó para lanzó de manera oficial el último sábado 3 de diciembre, el remix de “Butter” en su versión navideña y es todo un éxito en YouTube.

Debido a que son una agrupación musical con diferentes presentaciones y actividades en su agenda, no suelen estar presentes en todos los eventos a los que son invitados. De igual modo, a las premiaciones en donde se encuentran nominados en diversas categorías. Precisamente, esta situación ocurrirá en los Premios de la Música Asiática Mnet (MAMA, según sus siglas en inglés) 2021.

¿POR QUÉ BTS NO ACUDIRÁ A PREMIOS DE LA MÚSICA ASIÁTICA?

Los integrantes de la Bangtan Sonyeondan no podrán acudir al mayor evento anual de entrega de premios musicales de la industria del K-pop, que se realiza a fin de año: Premios de la Música Asiática Mnet, debido a que se llevará a cabo el próximo sábado 11 de diciembre y no podrán estar presente debido a las nuevas medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno de Corea del Sur.

CUARENTENA EN COREA DEL SUR

Según indicaron algunas fuentes de la industria, las superestrella del K-pop no acudirán a la premiación, ya que el Gobierno volvió a implementar una serie de medidas ante la preocupación por la nueva variante del coronavirus: Ómicron. Entre las restricciones destacan la cuarentena de manera obligatoria por un periodo de 10 días para las personas que lleguen al país desde el extranjero.

CONCIERTOS DE BTS

Actualmente, BTS se encuentra ofreciendo una serie de conciertos presenciales en Los Ángeles, en Estados Unidos: “Permission to dance on stage” y “Jingle Ball Tour”, de iHeartRadio. Si los integrantes de la bangtan se someten a dichas medidas adoptadas por el Gobierno, no cumplirían con el tiempo establecido de cuarentana, por lo que su participación no será posible en los MAMA.

¿CUÁNTOS PREMIOS GANÓ BTS EN LOS MAMA 2020?

El organizador del mayor evento anual de entrega de premios musicales de la industria del K-pop, Mnet, no había dado una respuesta definitiva sobre la participación en los premios de BTS. Sin embargo, con las restricciones es probable que no acudan a la ceremonia. Cabe resaltar, que la Boy Band acudió a la entrega de premios del año pasado, en donde obtuvo ocho galardones.

BTS EN PEOPLE’S CHOICE AWARDS

Los fans esperan con ansias ver a las superestrellas del K-pop en una de las premiaciones más importantes de la industria musical: People’s Choice Awards 2021. La banda surcoreana tiene cuatro nominaciones y espera llevarse cada uno de los galardones. La transmisión en vivo del evento inicia a las 6.00 p. m. en el horario de Los Ángeles y los fans podrán ver el evento de acuerdo a sus países:

México, Costa Rica y Guatemala: 8.00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 9.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 10.00 p. m.

Chile, Argentina y Brasil: 11.00 p. m.

España: 3.00 a. m.

BTS LANZÓ “BUTTER (HOLIDAY REMIX)”

Presta mucha atención por si no lo sabías. BTS lanzó de manera oficial el último sábado 3 de diciembre, el remix de “Butter” en su versión navideña. Aunque en el video no aparecen los integrantes de la Boy Band y tiene un fondo de Navidad, solo es un día después de que viera la luz, ya cuenta en la plataforma de YouTube con más de 2, 012,700 mil vistas y más de 489, 000 mil me gusta.

