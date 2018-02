BTS concedió en su natal Corea del Sur una entrevista a la revista "Billboard" en la que discutieron diversos temas.

En la nueva edición, que contará con ocho portadas distintas, una grupal y siete individuales (al estilo de numerosas producciones K-Pop), los miembros de BTS son consultados sobre temas complejos como la comunidad LGBT, política y el fallecimiento de su colega artista Jonghyun de SHINee.

BTS en Billboard. (Fuente: Billboard en YouTube)

El grupo transmitió empatía por las presiones que enfrentan tanto sus seguidores ('ARMY') como los jóvenes en general. Suga, integrante del septeto, señaló: "Realmente quiero decir que todos en el mundo nos sentimos solos y tristes, y si entendemos que todos pasamos por eso, esperamos se pueda crear un ambiente donde poder pedir ayuda, y decir que las cosas son difíciles cuando lo son, que extrañamos a alguien cuando lo extrañamos".

RM, antes conocido como Rap Monster, describió luego el impacto que compartieron ante la trágica noticia de Kim Jonghyun. "Fuimos a dar nuestras condolencias esa mañana. No pude dormir en lo absoluto aquella noche. Fue tan chocante, porque lo vimos muy seguido en eventos. Él era tan exitoso", declaró.

RM dijo esperar que legisladores de su país implementen planes para aliviar el estrés en los jóvenes. "Honestamente, desde nuestra perspectiva, cada día es estresante para nuestra generación. Es difícil conseguir un trabajo, y más difícil que nunca ir a la universidad... se necesita crear políticas que puedan facilitar ese cambio global", profundizó el líder de BTS.

POP CON CONSCIENCIA PROPIA

El septeto ha abordado problemáticas sociales en temas como "No More Dream" y "N.O.", en los que reprenden a sus pares que iban a clases como 'zombies sin propósito' y evocan a antiguos actos como H.O.T. y Seo Taiji & Boys en el contexto de la actual generación de estudiantes ahogada en deudas.

"Hablaba de mi antiguo yo", contó RM. "No había nada que quisiera hacer, solo quería hacer mucho dinero", continuó.

"La universidad es presentada como una suerte de panacea, si vas, tendrás la vida arreglada. Pero no es la realidad y luego te das cuenta, nadie puede tomar responsabilidad de ti", añadió Suga. "Si no hablamos de esto, ¿quién lo hará?, ¿nuestros padres?, ¿los adultos? ¿No nos compete a nosotros? ¿Quién sabe y puede hablar de lo que atraviesa nuestra generación? Somos nosotros", afirmó el líder de BTS.

Aunque cada vez más conscientes de lo que dicen por su creciente fama, consultados por las pasadas protestas en Seúl hacia la ex-presidenta surcoreana Park Geun-hye, el incontenible Suga expresó: "Más allá de lo correcto y lo errado, la verdad y la mentira, que los ciudadanos se unan y eleven su voz es algo que apoyo activamente".

En cuanto a la relación entre miembros, subrayaron la importancia de la comunicación abierta y honesta. "Si hay algún problema o alguien se siente lastimado, no lo dejamos solo pasar, lo hablamos allí mismo", comentó Jungkook, el más joven del grupo. "Y si Hope y Jin pelean, no solo ellos dos lo resuelven", continuó. "Es como una ágora en la Grecia antigua, nos reunimos y preguntamos: '¿Qué pasó?'", compartió RM.

La entrevista completa para la revista "Billboard" salió este 15 de febrero en una edición especial con ocho portadas distintas dedicadas a BTS, además de un boxset de edición limitada con todas las versiones del presente número mas pósters tamaño completo de las fotos exclusivas de las estrellas K-Pop en portada.