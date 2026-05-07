Resumen

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El anuncio se produjo luego de que la jefa del Ejecutivo recibiera a los siete integrantes del grupo en Palacio Nacional | Foto: EFE / Composición EC
El anuncio se produjo luego de que la jefa del Ejecutivo recibiera a los siete integrantes del grupo en Palacio Nacional | Foto: EFE / Composición EC
Por Redacción EC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que la agrupación surcoreana BTS regresará a su país en 2027, tras un encuentro privado con los siete integrantes en Palacio Nacional, donde supuestamente el grupo confirmó la invitación para programar nuevas presentaciones.

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