La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que la agrupación surcoreana BTS regresará a su país en 2027, tras un encuentro privado con los siete integrantes en Palacio Nacional, donde supuestamente el grupo confirmó la invitación para programar nuevas presentaciones.

Durante el anuncio, la jefa del Ejecutivo federal presentó un video de la reunión ocurrida el pasado miércoles y señaló que la propuesta de retorno se planteó como una respuesta a la alta demanda de los seguidores locales. “Regresa BTS en el 2027 a México. Ya les vamos a dar las fechas”, declaró, precisando que los artistas definirán las fechas.

Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur. pic.twitter.com/OS39Sp0H6g — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 6, 2026

El acercamiento entre el Gobierno de México y la banda de K-pop se gestó mediante una misiva enviada por Sheinbaum al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung. En dicho documento solicitó gestiones diplomáticas para facilitar un encuentro entre los músicos y el público mexicano.

Sobre los pormenores del encuentro, la mandataria relató que consultó directamente a los artistas sobre su disposición para volver al país el próximo año, ante lo cual habrían respondido de manera afirmativa.

Personas saludan a los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS este miércoles, durante una visita al Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez / Sáshenka Gutiérrez

“México tiene una energía que no tiene ningún otro lugar del mundo”, dijo Sheinbaum que le expresaron los artistas surcoreanos, a quienes describió como jóvenes “sencillos”, “modestos” y “tranquilos”.

En la jornada previa al anuncio oficial, aproximadamente 50,000 personas se congregaron en las inmediaciones del Zócalo capitalino para presenciar el saludo de los integrantes desde uno de los balcones de Palacio Nacional.

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Este evento marca el primer contacto directo de la banda con el país tras ocho años de ausencia, periodo en el que los miembros de la agrupación pausaron sus actividades grupales para cumplir con el servicio militar obligatorio en su país de origen.

Pese al anuncio de la mandataria sobre el retorno en 2027, los detalles logísticos, las sedes de los posibles conciertos y la confirmación oficial de BTS todavía no se han difundido.

*Con información de EFE