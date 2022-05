BTS, el septeto surcoreano de K-pop, sigue dando pistas y avances de su próximo álbum llamado “Proof”. Bangtan Sonyeondan, en los últimos días, ha revelado los tracklists del nuevo disco; siendo el tercero y el último, el más impactante de todos porque incluye material que ARMY ha estado esperando desde hace mucho tiempo. En los próximos párrafos te detallaremos todo lo que sabemos de este último tracklist con respecto al nuevo álbum.

A continuación compartimos el tercer tracklist anunciado por BIGHIT MUSIC a través de su cuenta oficial:

El anuncio del tercer tracklist conmocionó a ARMY. Tras hacerse público el listado de canciones, automáticamente se hicieron tendencia en redes (principalmente en Twitter). La razón principal es que “Proof” comprende demos no antes publicados que el fandom de BTS ha estado esperando por un largo tiempo. Títulos como “Tony Montana” o “Still with you” versión acapella se encuentran en este tercer tracklist.

Como sabemos Proof es álbum de estudio y un recopilatorio de la carrera de BTS, el cual se compone de 3 discos distintos con 3 tracklists publicadas hasta el momento. El esperado álbum se lanzará al mercado el 10 de junio del 2022. Aquí te compartimos las tracklists anteriores:

BTS: Tracklist #1 de Proof, el nuevo álbum de Bangtan | Vía: bts.bighitofficial

BTS: Tracklist #2 de Proof, el nuevo álbum de Bangtan | Vía: @bts.bighitofficial

Como puedes observar los títulos seleccionados han causado revuelo por ser desde los más antiguos hasta los más recientes. Del tercer tracklist el que más resalta es “Tony Montana”, una canción original del mixtape de Agust D (el otro nombre artístico de Suga). El rapero presentó la canción en un concierto junto a Jimin desde entonces ARMY la colaboración encantó a ARMY, quien no perdía la oportunidad de preguntar por la grabación y lanzamiento de la melodía.

Te dejamos dicha presentación aquí:

Finalmente los deseos de ARMY han sido escuchados y Jimin se unirá a Yoongi para presentar una versión estudio de Tony Montana. Durante mucho tiempo ARMY ha preguntado por la versión estudio de esta canción, sin embargo; los Bangtan boys (principalmente Suga) no daban respuestas de regrabar este demo e incluso en una ocasión declaró que no tenían dicha versión y que no existía una regrabación de Tony Montana en la que colaborara con Jimin.

“For youth” es otro de los temas más esperados ya que estará disponible en todas las plataformas musicales a diferencia de las otras canciones del tercer tracklist, las cuales estarán exclusivamente solo en el álbum físico. Esta canción es interpretada por la rapline de BTS compuesta por Suga, RM y J-Hope. Proof traerá los éxitos y favoritos de ARMY y Bangtan ofreciendo una mirada fresca a la calidad ya antes entregada.

Como si fuera poco, el subfandom o Jungkook biased están más que emocionados de tener una versión acapella de Still with you, canción original del golden maknae de BTS, Jeon Jungkook.

Te compartimos una fragmento de Still with you ver. acapella que Jungkook ofreció a ARMY en un concierto en vivo:

se viene still with you ver. acapella, soy la más feliz #PROOF_TRACKLIST3 @BTS_twt pic.twitter.com/ZVR8nKSylv — k a r e n ; PROOF (@myjeonlvs) May 10, 2022

Sin duda alguna, Proof trae de todo un poco versiones demo, acapella, solos y demás. Títulos que han resaltado en los discos son RUN BTS, la versión demo de Epiphany (que el mismo Jin declaró inicialmente era diferente de la que se llegó a publicar). A estos títulos se suman la versión demo de Spring Day de V. ARMY compartió lo que al parecer sería un adelanto del demo de Spring Day:

También la version demo de J-Hope de DNA:

A lo anterior se suma el demo de Suga de Seesaw:

Y así sucesivamente, recordemos que todo el material recopilado en Proof solo estará disponible en el álbum físico. No será subido a plataformas digitales a excepción de algunos títulos.