En Corea del Sur se ha emitido este martes una orden de arresto contra Bang Si-hyuk, presidente del gigante de la industria Hybe, megaempresa productora de exitosas bandas como BTS, en medio de una trama de presunto fraude.

El ejecutivo surcoreano es investigado por supuestamente haber engañado a inversionistas por un monto que supera los 100 millones de dólares. Las autoridades locales han remitido el pedido a la fiscalía para formalizar la detención del empresario del entretenimiento.

Las acusaciones se centran en un esquema de engaño a inversores ocurrido en el año 2019. Según la investigación policial, Bang habría asegurado que Hybe no tenía planes de salir a bolsa, lo que motivó a los accionistas a vender sus participaciones de forma prematura. Se sospecha de un acuerdo paralelo que le habría prometido el 30% de las ganancias posteriores a la oferta pública inicial, lo que equivale a unos 136 millones de dólares.

¿Quién es Bang Si-hyuk y qué relación tiene con BTS?

Bang Si-hyuk fundó Big Hit Entertainment en el año 2005 tras desempeñarse como compositor en la agencia JYP Entertainment. Es reconocido por ser el productor principal de BTS, banda que debutó en 2013 bajo su gestión. Su dirección empresarial transformó a una compañía inicialmente cercana a la quiebra en un conglomerado internacional con presencia operativa en Estados Unidos y Japón.

Hybe es la agencia detrás de las megaestrellas del K-pop BTS. (Foto: AFP) / JUNG YEON-JE

De acuerdo con reportes financieros de marzo de 2026, Bang es el individuo más rico del sector cultural en Corea del Sur. Posee acciones valoradas en aproximadamente 3,6 mil millones de dólares, lo que representa el 78% de la riqueza total de los principales accionistas del rubro cultural coreano. Esta fortuna personal es significativamente superior a las carteras de acciones que poseen los siete integrantes de BTS.

El ejecutivo tiene prohibido salir de Corea del Sur desde agosto de 2024 debido a los procesos legales vigentes. Además del caso de presunto fraude, su administración ha enfrentado conflictos internos por disputas públicas con directivos de subsidiarias como Ador. No obstante, Bang ha mantenido su rol en la supervisión de la estrategia de expansión global denominada “Hybe 2.0”.

El equipo legal de Bang Si-hyuk emitió un comunicado expresando su pesar ante la solicitud de la orden de arresto. Los representantes legales indicaron que el presidente de Hybe ha cooperado con las diligencias durante todo el periodo de la investigación. Asimismo, señalaron que continuarán con los procedimientos legales para explicar su postura y negar las irregularidades atribuidas por la policía surcoreana.