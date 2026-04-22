Resumen

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Bang Si-hyuk, fundador de la empresa Hybe promotora de BTS y otros artistas famosos. (Foto: AFP)
Bang Si-hyuk, fundador de la empresa Hybe promotora de BTS y otros artistas famosos. (Foto: AFP)
/ SEONGJOON CHO
Por Redacción EC

En Corea del Sur se ha emitido este martes una orden de arresto contra Bang Si-hyuk, presidente del gigante de la industria Hybe, megaempresa productora de exitosas bandas como BTS, en medio de una trama de presunto fraude.

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