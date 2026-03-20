El esperado concierto de retorno de BTS este sábado (21 de marzo) ha vuelto a poner bajo el foco internacional la dualidad de la industria del K-pop. Un fenómeno de exportación cultural masiva que, tras su fachada de perfeccionismo y éxito, esconde un sistema de alta presión, competencia feroz y un control exhaustivo sobre sus protagonistas.

Con más de 300 grupos activos y decenas de lanzamientos anuales, la carrera por el éxito en Corea del Sur se ha transformado en un proceso de manufactura intensiva.

BTS es una banda de la tercera generación del K-pop, bajo el sello Big Hit que hoy se llama HYBE. Está compuesta por V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope.

Y es que, los aspirantes que logran superar las audiciones se someten a jornadas de hasta 15 horas que incluyen entrenamiento físico, clases de canto y danza, a menudo bajo un régimen de convivencia en viviendas compartidas donde se supervisa desde su alimentación hasta su peso.

Ryu Sera, exintegrante de Nine Muses, describió este entorno a la agencia AFP como un “sistema de producción en masa tipo fábrica”, donde los artistas son percibidos como “productos reemplazables”.

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Sin embargo, desde el sector corporativo, la visión es distinta. Oh Chang-seok, manager de Blitzers, defendió la estructura al señalar que “no podemos ayudar a quienes recibieron una oportunidad de superación personal pero no pudieron seguir el ritmo”.

Uno de los pilares de esta industria es la “ilusión de intimidad” con los seguidores, lo que genera comportamientos obsesivos. La normativa no escrita de “no citas” ha provocado crisis de reputación para figuras como Karina, de Aespa, quien debió pedir disculpas públicas tras confirmar una relación sentimental.

El grupo surcoreano BTS durante una presentación en los Premios Grammy 2022 | (Foto de VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Kim Seong-sheen, profesor de la Universidad Hanyang, explica que “los fanáticos pasaron a ocupar el papel de participantes que invierten sus emociones y tiempo”, lo que deriva en un sentido de propiedad sobre el artista.

Esta presión ha escalado a niveles de seguridad críticos. En 2024, Sunwoo, de The Boyz, fue agredido en su domicilio, mientras que una mujer brasileña fue acusada recientemente de acosar a Jung Kook, de BTS, tras presentarse en su residencia en 23 ocasiones en un solo mes.

La popular banda de K-pop BTS se encamina a una reunificación, luego de que las megaestrellas del grupo RM y V concluyeran el martes sus 18 meses de servicio militar obligatorio en Corea del Sur. (Video: AFP)

El costo humano de este modelo también se refleja en la salud mental. Tras el fallecimiento de Moonbin (ASTRO) en 2023, las críticas sobre el ciberacoso y el escrutinio interno se intensificaron.

Pese a que Bang Si-hyuk, creador de BTS, cuestiona si estas condiciones son exclusivas del K-pop, el comentarista Kim Do-hoon sostiene que la raíz es estructural. “Es un sistema muy jerárquico que, en su esencia, no cambió con los años”, concluyó.

*Con información de AFP

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