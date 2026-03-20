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Con más de 300 grupos activos y decenas de lanzamientos anuales, la carrera por el éxito en Corea del Sur se ha transformado en un proceso de manufactura intensiva | Foto: Archivo GEC
Con más de 300 grupos activos y decenas de lanzamientos anuales, la carrera por el éxito en Corea del Sur se ha transformado en un proceso de manufactura intensiva | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

El esperado concierto de retorno de BTS este sábado (21 de marzo) ha vuelto a poner bajo el foco internacional la dualidad de la industria del K-pop. Un fenómeno de exportación cultural masiva que, tras su fachada de perfeccionismo y éxito, esconde un sistema de alta presión, competencia feroz y un control exhaustivo sobre sus protagonistas.

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