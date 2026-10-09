La llegada deBTSa Perúno solo ha convocado a miles de fanáticos peruanos, sino también a seguidores de distintos países. Según un reporte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Ecuador, México y Bolivia encabezan la lista de viajeras ARMYque llegaron a la capital para asistir a los tres conciertos de la banda surcoreana.
La llegada deBTSa Perúno solo ha convocado a miles de fanáticos peruanos, sino también a seguidores de distintos países. Según un reporte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Ecuador, México y Bolivia encabezan la lista de viajeras ARMYque llegaron a la capital para asistir a los tres conciertos de la banda surcoreana.
Si bien el 94,26 % de los asistentes de los más de 150.000 personas que asisten a losconciertos en Lima son peruanos, hay un 5,74 % que vienen de otros países del continente expresamente a la capital peruana para ver a sus ídolos de esta popular ‘boyband’ de K-pop, lo que equivale a unas a 8.500 personas.
El 27,9 % de estos 8.500 asistentes procede de Ecuador, país vecino por el que no pasa esta gira mundial de BTS llamada “Arirang” y que ha obligado a sus ARMYS, como se le conoce a las legiones de fanáticas de esta banda, a viajar a otros países como Colombia y Perú.
A las ARMYS de Ecuador les siguen las de México (12,2 %) y Bolivia (10,6 %), lo que significa que estos tres países concentran la mitad de los asistentes extranjeros a los conciertos de BTS en Perú, mientras que en cuarto y quinto lugar figuran Estados Unidos (9,1 %) y Chile (6,8 %), respectivamente.
El 33,4 % restante corresponde a compradores provenientes de Costa Rica, Brasil y otros países.
La presencia de fanáticos extranjeros también evidencia el alcance regional de BTS, cuya convocatoria moviliza a miles de personas que viajan entre países para asistir a sus presentaciones en vivo.
BTS tiene programadas tres presentaciones en Lima como parte de su gira mundial “Arirang”. El primer espectáculo se realizó el miércoles 7 de octubre, mientras que los siguientes están previstos para el 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.
Con información de EFE.
Las fans de BTS en Lima buscan el outfit ideal para asistir al concierto en el estadio San Marcos. En Gamarra encuentran polos personalizados, pantalones cómodos, faldas, blusas, zapatillas y accesorios inspirados en las tendencias de Corea del Sur.