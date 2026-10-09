La llegada de BTS a Perú no solo ha convocado a miles de fanáticos peruanos, sino también a seguidores de distintos países. Según un reporte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Ecuador, México y Bolivia encabezan la lista de viajeras ARMY que llegaron a la capital para asistir a los tres conciertos de la banda surcoreana.

Si bien el 94,26 % de los asistentes de los más de 150.000 personas que asisten a los conciertos en Lima son peruanos, hay un 5,74 % que vienen de otros países del continente expresamente a la capital peruana para ver a sus ídolos de esta popular ‘boyband’ de K-pop, lo que equivale a unas a 8.500 personas.

El 27,9 % de estos 8.500 asistentes procede de Ecuador, país vecino por el que no pasa esta gira mundial de BTS llamada “Arirang” y que ha obligado a sus ARMYS, como se le conoce a las legiones de fanáticas de esta banda, a viajar a otros países como Colombia y Perú.

Miles de integrantes del ARMY permanecen reunidos en los alrededores del Estadio San Marcos a la espera de ingresar al primero de los tres conciertos de BTS en Lima. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

A las ARMYS de Ecuador les siguen las de México (12,2 %) y Bolivia (10,6 %), lo que significa que estos tres países concentran la mitad de los asistentes extranjeros a los conciertos de BTS en Perú, mientras que en cuarto y quinto lugar figuran Estados Unidos (9,1 %) y Chile (6,8 %), respectivamente.

El 33,4 % restante corresponde a compradores provenientes de Costa Rica, Brasil y otros países.

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La presencia de fanáticos extranjeros también evidencia el alcance regional de BTS, cuya convocatoria moviliza a miles de personas que viajan entre países para asistir a sus presentaciones en vivo.

Jin de BTS sorprendió a miles de seguidores que se reunieron en el Estadio San Marcos, al expresar en español su admiración por el ceviche. (Foto: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro)

BTS tiene programadas tres presentaciones en Lima como parte de su gira mundial “Arirang”. El primer espectáculo se realizó el miércoles 7 de octubre, mientras que los siguientes están previstos para el 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

Con información de EFE.