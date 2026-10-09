La banda coreada de BTS tendrá tres presentaciones en Perú, en el estadio de San Marco. En la foto, durante un concierto en Nueva Jersey. (Foto: Leonardo Muñoz/AFP)
La banda coreada de BTS tendrá tres presentaciones en Perú, en el estadio de San Marco. En la foto, durante un concierto en Nueva Jersey. (Foto: Leonardo Muñoz/AFP)
/ LEONARDO MUNOZ
Por Redacción EC

La llegada de BTS a Perú no solo ha convocado a miles de fanáticos peruanos, sino también a seguidores de distintos países. Según un reporte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Ecuador, México y Bolivia encabezan la lista de viajeras ARMY que llegaron a la capital para asistir a los tres conciertos de la banda surcoreana.

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