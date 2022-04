BTS, la agrupación surcoreana de K-pop, ha completado su agenda en Estados Unidos y regresa a Corea del Sur luego de un arduo trabajo en tierra estadounidense. Según Kmedia, los integrantes de Bangtan saldría el 19 de abril en la madrugada del Aeropuerto de Los Ángeles rumbo a casa y estarían llegando el 18 de abril al Aeropuerto Internacional Incheon, Corea del Sur.

Además, se informó que Kim Namjoon, el líder de BTS, no se encuentra dentro del cronograma que la agencia maneja para que sus artistas retornen al país surcoreano. Cabe recordar que BTS brindó cuatro shows en el Estadio Allegiant, los cuales estuvieron dentro de la programación de Permission to dance on stage en Las Vegas. Las cuatro fechas de conciertos fueron un éxito reuniendo a 200 000 personas asistentes.

Asimismo, en este mismo show (la última fecha, el 16 de abril) Bangtan reveló un videomontaje como revelación y promoción de su próximo álbum, con esto sorprendió gratamente a ARMY quien esperaba hace mucho el comeback de la boyband.

Es por esta razón que Jungkook, V, Jimin, Jin, J-Hope y Suga habrían cumplido con su apretada agenda en EE.UU. y continuarían trabajando en el próximo álbum al llegar a casa. Este material saldría a la venta el 10 de junio del 2022, según lo anunciado por BIGHIT MUSIC a través de Weverse.

La fecha del lanzamiento del nuevo álbum estaría muy cerca del aniversario del debut de Bangtan, el cual es el 13 de junio de cada año en adelante desde el 2013. BTS ha declarado que durante este período se enfocarían en su nuevo álbum.

A excepción de RM, quien se quedará en Estados Unidos por un tiempo extra indefinido; el resto de Bangtan cumplió con sus compromisos en el extranjero. A diferencia del anuncio oficial de descanso de BTS que se oficializó tras Permission to dance on stage en Los Ángeles, esta vez los integrantes no tomarán vacaciones.

ARMY está especulando sobre ¿por qué RM se quedaría en Estados Unidos? y muchas fans creen que es posible que RM esté trabajando en su solo mixtape o tenga otros pendientes diferentes a la agenda de BTS.

Los últimos lanzamientos de BTS a la industria musical fueron “Butter” y “Permission to dance” como singles, sin embargo; si nos referimos a álbums, “Map of the Soul: 7″ sería el último álbum que Bangtan ha estrenado desde febrero del 2020. Este próximo álbum supondría una nueva etapa y mayores retos para la boyband.