BTS rompe récord de taquilla con "Bring the Soul: the Movie"

BTS está en una pausa, pero pese a ello no dejan de sorprender a sus fans y a los seguidores del género K-pop. Esta vez, se trata del récord de taquilla que lograron con "Bring the Soul: the Movie".

Resulta que según Big Hit Entertainment y la distribuidora Trafalgar Releasing, el documental fue proyectado en 122 países del mundo, alcanzando un total de ingresos de 24.3 millones de dólares.

Hasta el momento, la producción de BTS logró una venta de 2 millones 500 mil entradas, superando a sus dos anteriores producciones.

Hay que recordar que la banda conformada por Jung-kook, V, Ji-min, Suga, Jin, RM y J-Hope lanzó su primera película, “Burn The Stage: The Movie” en 2018.

La segunda cinta de BTS, “Love Yourself In Seoul”, salió también este año, pero solo generó 11.7 millones de dólares en cuanto a la taquila.

Además de estas películas, la banda surcoreana estrenó el 27 de agosto “Bring The Soul: Docu-Series” como contenido exclusivo de la aplicación Weverse de Big Hit.

En cuanto al regreso de BTS a los escenarios, este se realizará el próximo 11 de octubre y marcará el primer show de la popular agrupación en Ruyadh, Arabia Saudita.