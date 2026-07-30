BTS anunció su decisión de no participar en la candidatura de los Grammy y obtuvo una rápida respuesta. El CEO de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., respondió públicamente a la decisión de la boy band surcoreana. Aunque admitió sentirse decepcionado por la postura del grupo, aseguró que respeta su decisión y valoró el impacto que la banda ha tenido en la música global.

La controversia surgió luego de que BTS anunciara que no participará en la próxima edición de los galardones como protesta por la creación de la categoría “Mejor Interpretación de Pop Asiático”. Para los integrantes de la boy band, este tipo de divisiones clasifican la música según su origen y no por sus méritos artísticos.

Frente a ello, Mason Jr. reconoció que la ausencia del grupo será significativa para los premios. “Por supuesto que estamos decepcionados. BTS es un grupo increíble y ha contribuido enormemente a la música mundial”, señaló el ejecutivo a través de un comunicado difundido en redes sociales.

La banda publicó un mensaje coordinado en sus historias de Instagram.

Sin embargo, el representante de la Academia dejó claro que la organización no cuestionará la postura de los artistas. “Respetamos completamente su decisión y apreciamos que expresen sus opiniones. Escuchamos a nuestros miembros y a la comunidad musical”, añadió.

Mason Jr. también defendió la incorporación de la nueva categoría dedicada al pop asiático. Explicó que la medida busca reconocer el crecimiento de géneros como el K-pop, J-pop y C-pop, los cuales han ganado una enorme presencia en la industria musical durante los últimos años.

“La categoría ‘Pop asiático’ se creó para celebrar la riqueza, la diversidad y el extraordinario crecimiento del arte pop procedente de Asia. El espíritu de esta nueva categoría es dirigir un foco de atención específico hacia estos importantes artistas”, resaltó Mason Jr.

Asimismo, rechazó las críticas que sostienen que la nueva categoría podría marginar a los artistas asiáticos. Según explicó, quienes compitan en esa división seguirán siendo elegibles para las categorías generales de los Grammy, incluyendo Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año.

Cabe resaltar que el grupo integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, ha sido una de las principales fuerzas del K-pop en el mercado internacional y ha acumulado varias nominaciones a los Grammy en los últimos años, por lo que su ausencia será un duro golpe a la industria.