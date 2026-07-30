El CEO de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., respondió públicamente a la decisión de BTS. (Foto: Instagram / @bts.bighitofficial - @grammys)
El CEO de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., respondió públicamente a la decisión de BTS. (Foto: Instagram / @bts.bighitofficial - @grammys)
Por Redacción EC

BTS anunció su decisión de no participar en la candidatura de los Grammy y obtuvo una rápida respuesta. El CEO de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., respondió públicamente a la decisión de la boy band surcoreana. Aunque admitió sentirse decepcionado por la postura del grupo, aseguró que respeta su decisión y valoró el impacto que la banda ha tenido en la música global.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.