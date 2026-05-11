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BTS se suma a los saludos por el Día de la Madre durante concierto en México. Foto: Captura de video X / @btschartsxdaily)
BTS se suma a los saludos por el Día de la Madre durante concierto en México. Foto: Captura de video X / @btschartsxdaily)
Por Redacción EC

BTS ha dejado huella en México en sus tres conciertos. Esta vez, durante su presentación del 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, los integrantes de la agrupación de K-Pop se sumaron a los saludos por el Día de la Madre y sorprendieron a sus fans con un emotivo mensaje.

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