BTS ha dejado huella en México en sus tres conciertos. Esta vez, durante su presentación del 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, los integrantes de la agrupación de K-Pop se sumaron a los saludos por el Día de la Madre y sorprendieron a sus fans con un emotivo mensaje.

La agrupación conformada por RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook se encuentra en México como parte de su gira “Arirang World Tour”, que marcó su esperado regreso a territorio mexicano después de varios años de ausencia.

En medio de su concierto, los integrantes de la banda surcoreana hicieron una pausa para dirigirse al público mexicano por Día de la Madre. “Feliz Día de las Madres”, expresaron algunos integrantes en español.

BTS se suma a los saludos por el Día de la Madre durante concierto en México. Foto: Instagram / @thv)

Uno de los momentos más comentados es cuándo V, integrante de la agrupación, dijo que aprendió un poco de español; además, envió un emotivo mensaje por Día de la Madre.

“Por cierto, hoy es Día de las Madres. ¿Ya las felicitaron?¡ Llámala ahora! ¡Video llamada! mamá María, mamá Teresa, mamá Lupe, mamá Coco. Gracias por habernos criado, ¡felicidades mamás!”, dijo despacio, mientras ponía a prueba su español.

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Con este emotivo mensaje dedicado a las madres, BTS reafirmó el vínculo especial que mantiene con su fandom latinoamericano y ganó una gran aceptación de parte de las madres de sus fans.

– BTS congratulates MEXICAN moms on May 10 from the GNP Stadium.



1️⃣ During their performance, #V congratulated MEXICAN mothers on their day, expressing his gratitude for the opportunity to perform before thousands of fans.



2️⃣ BTS's latest concert in MÉXICO took place this Sun,… https://t.co/fdLIqgfW57 pic.twitter.com/zNZ0RTM2i2 — KTH HYPE (@kthhype_ttg8) May 11, 2026

La euforia por la llegada de BTS a México comenzó días antes de sus conciertos, cuando miles de seguidores se congregaron en el Zócalo capitalino para ver a la agrupación aparecer desde uno de los balcones de Palacio Nacional junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La gira “Arirang World Tour” representa el regreso oficial de BTS a los escenarios tras concluir su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. En Perú, la banda de K-pop se presentará los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.