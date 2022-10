Los integrantes de la agrupación de K-Pop BTS cumplirán el servicio militar obligatorio. Si bien no es una sorpresa que los coreanos deban realizarlo, lo que sí ha asombrado a las fanáticas de Bangtan es que todos la banda -creada en Corea del Sur- se alistará para cumplirla. Es así que, según el comunicado que lanzó su disquera BigHit Music, la boyband retomaría sus actividades recién en 2025. Eso significa más de dos años sin nueva música para los fans.

El último lunes, el mundo amaneció con la noticia de que Bangtan se tomaría un tiempo –dentro de su hiatus- para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio, el cual está dictado en la ley para todos los hombres con capacidad física. Es así que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook deberán enlistarse progresivamente.

“El miembro del grupo Jin iniciará el proceso tan pronto como concluya su agenda para su lanzamiento en solitario a fines de octubre. Luego seguirá el procedimiento de alistamiento del gobierno coreano (...) Otros miembros del grupo planean llevar a cabo su servicio militar en función de sus propios planes individuales”, refirió su disquera BigHit Music en un comunicado difundido en sus redes sociales. Asimismo, la misma casa discográfica especificó que espera el retorno de BTS alrededor del año 2025.

📄 Bighit Music confirma que BTS cumplirá el Servicio Militar Obligatorio



BIGHIT MUSIC se enorgullece en anunciar hoy que los miembros de BTS actualmente están avanzando con planes para cumplir con su servicio militar. https://t.co/d3NQVXkyHj — BTS 방탄소년단 Perú⁷ 🇵🇪👨🏻‍🚀 (@BTS_Peru1) October 17, 2022

En ese sentido, El Comercio se contactó con seguidoras de Bangtan de Ecuador, Argentina y Colombia para conocer cómo reaccionaron ante la noticia (también contactamos a una representante de BTS Perú pero no recibimos respuesta) . Para ARMY también ha significado una gran sorpresa el pronto anuncio, porque esperaban seguir disfrutando de sus sencillos, los cuales han roto varios récords fuera de Corea del Sur. Y, aunque no es una gran sorpresa, todas comparten el mismo sentimiento: tristeza.

“Tan solo pensar que no los vamos a ver por un tiempo a los 7 juntos, para mí en lo personal, me agobia porque es bonito ver cuando suben fotos grupales, cuando están juntos. Pero sabemos que es un gran paso”, declaró Anabel Bonilla, integrante de BTS Ecuador. “Fue sorpresa prácticamente, ya que no nos esperábamos una respuesta este año”, agregó su compañera María Isabel Tene.

En Colombia sucedió algo similar. “Estamos muy desanimadas, muy devastadas. Mis chicas (de BTS Colombia) no tomaron bien la noticia. Han terminado llorando”, declaró Yorla Venegas, integrante del staff. Sin embargo, ella precisó que la noticia no le tomó por sorpresa porque algunas acciones de la agrupación daban luces de lo que iba a suceder. “El concierto gratis que ofrecieron fue como el campanazo. La noticia acabó con la incertidumbre que sentíamos. Yo me estaba preparando para eso, pero no es fácil; sin embargo, tomo ánimos y fuerzas de ellos”, puntualizó.

La boyband coreana se formó en el año 2013. (Foto: AFP)

Por su parte, las integrantes de Bangtan Army Argentina también aclararon que eran conscientes de que esta decisión de los idols de realizar el servicio militar en Corea del Sur sucedería; pero no esperaban que se concretara tan pronto. “Una nunca está preparada para ese tipo de noticias, pero creo que ya sabemos que es algo que ellos quieren hacer, quieren cumplir con su país. Así que bueno, no nos queda otra que apoyarlos”, dijo Pauli González.

“Ellos son el lugar seguro para ARMY. Cuando me enteré del servicio militar no me lo esperaba, pero a la vez sí (sabía que podía suceder). Sí me puso un poco triste porque nos complementamos, nosotros tenemos un poco de ellos, tienen un poco de nosotros, así que tiene muchísimo significado”, fueron las palabras de Agustina Mina.

¿Qué harán ahora?

Si hay otro sentimiento que comparte ARMY por los chicos de BTS es orgullo. Ellas están felices de verlos disfrutar de su pasión por la música y están seguras que pronto verán el reencuentro de su agrupación favorita.

“Me siento orgullosa, me siento orgullosa de cada uno de ellos por tener ese amor a su patria, a su nación. Es una noticia dolorosa como fan, pero al mismo tiempo puedo sentirme orgullosa de ellos, ya que yo sé que van a salir de eso y van a triunfar como siempre lo han hecho”, dijo la ecuatoriana María Isabel Tene.

Las fanáticas de la banda de K-Pop en Latinoamérica son conscientes de que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook están felices de poder cumplir con su país Corea del Sur y por ello aseguran que aguardarán con calma el retorno de BTS. Probablemente con más de una sorpresa.

“Es una mezcolanza de emociones las que cruzan mi mente en este momento. ARMY va a estar para siempre con ellos porque somos una familia. Estaré para ellos cuando nos necesiten, vamos a estar uno para el otro. Vamos a seguir trabajando, hacerlos más conocidos para hacer su mensaje que va a ser eterno. Tenemos un montón de proyectos aún”, aclara Karina Arcos de Ecuador.

En estos últimos años, BTS se ha convertido en una de las agrupaciones de K-Pop más exitosas y es respaldada por su fanbase ARMY. (Foto: BIGHIT MUSIC / AFP) / HANDOUT

Asimismo, las fanáticas de Latinoamérica, durante el tiempo que no tendrán novedades de BTS, continuarán escuchando sus sencillos. “En todo este tiempo que ellos estarán dentro del servicio militar tenemos que seguir escuchándolos, disfrutándolos, seguir compartiendo su música; así como sus trabajos individuales, sus proyectos, nuevas imágenes, nuevo contenido que es lo que supuestamente están grabando”, apuntó Agustina Mina de Argentina.

“Sabemos que ellos quieren cumplir con su deber y no nos queda otra a nosotros que apoyarlos. Para eso estamos y así va a ser para siempre. Yo creo que ellos tienen eso de estar juntos hasta el final de los tiempos. Para mí era hora de que ellos puedan fluir de manera solista, cada uno tiene una voz distinta. Quedamos a la expectativa de todo lo que venga y yo quiero quedarme en esta gran familia para toda la vida”, puntualizó su compatriota Pauli Gonzáles.

Este tipo de actividades tienen la finalidad de, como refirieron algunas de las entrevistadas por este Diario, seguir difundiendo el mensaje de amor que tiene la banda de K-Pop. “ARMY no debe olvidar que su último álbum es la promesa de que hay mucho más por venir en los próximos años. Tras culminar esta etapa, los 7 volverán a unirse para seguir con sus carreras por muchos años más junto a mí”, enfatizó la ecuatoriana Karina Catota.

Por último, algunos fanclub como el de Colombia ya tienen actividades programadas para lo que resta del año, e incluso algunas para el 2023, por lo que han decidido continuar con sus proyectos porque, como ellas confiesan, ahora es su turno de ´remar el barco´ y avanzar.

“Vamos a seguir haciendo proyectos. Ahora nos toca a nosotras sostener el legado que ellos nos han dejado. Sí he notado que muchas ARMY son muy dependientes emocionalmente de ellos, pero ahora nosotras tenemos que ver realmente de qué estamos hechas, tenemos que sostener todo el trabajo de ellos. Depende de ARMY que BTS siga siendo el número uno. Vamos a seguir celebrando los aniversarios y sus cumpleaños porque serán oportunidades para mostrarles que seguimos esperándolos aquí. Igual, nosotras estamos para apoyarlos siempre independientemente de sus decisiones. Vamos a demostrarles el cariño infinito que les tenemos y estaremos siempre al pie del cañón”, finalizó Yorla Venegas.

Una última oportunidad

Las fans de Argentina tendrán la oportunidad de despedirse de uno de los integrantes de Bangtan en la ciudad de Buenos Aires. La agrupación británica Coldplay ofrecerá diez conciertos en Argentina y, durante la mañana del último jueves, anunciaron que tendrán un invitado muy especial: Jin de BTS.

Esta noticia ha sorprendido a las propias fanáticas argentinas, quienes, desde el mismo día, están organizándose para sorprender a su idol en el concierto que se realizará el próximo viernes 28 de octubre en el Estadio River Plate de Buenos Aires. Y que, adicionalmente, será transmitido en los cines del mundo. “Es la primera vez que alguno de los chicos viene a Argentina. Todo es una locura ahorita. Pero algo vamos a armar, estamos a la expectativa”, aseguró Pauli González.

Latinoamérica esperará pacientemente el reencuentro de BTS que está programado para el 2025, porque el cariño de ARMY –como afirman las propias fans- es más fuerte. “Yo siempre regresaré, cariño. No te preocupes (…) Tú eres mi mejor amiga por el resto de mi vida”, es el mensaje de la banda en “For Youth” donde dejan claro que, a pesar de todo, el fandom y BTS permanecerán unidos.