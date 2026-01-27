Escuchar
(2 min)
Seúl confirma que ha recibido la carta de Sheinbaum sobre BTS y estudia su respuesta. (Foto: AFP)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El Gobierno surcoreano confirmó este martes a EFE que ha recibido la carta de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, solicitando que el grupo de K-pop BTS ofrezca más conciertos en México, en medio de la polémica por la preventa y la alta demanda de entradas entre jóvenes mexicanos.

Música

